Orban keert terug in de basis bij Gent, ongewijzigde basiself bij OH Leuven

clock 18:08 vooraf, 18 uur 08. Garantie op goals. Veel gelijkenissen zijn er niet te vinden in de prestaties van beide ploegen de voorbije weken, maar ze zijn er wel. Zowel Gent als OHL kon nog maar één keer de nul houden en beide ploegen zijn ook een garantie op goals, want ze troffen al in elke wedstrijd minstens één keer raak.

clock 17:57 vooraf, 17 uur 57. Drie jaar zonder zege tegen Gent. Voor OH Leuven is het al bijna drie jaar geleden dat het nog eens kon zegevieren tegen KAA Gent. In de laatste vijf onderlinge competitieduels trok Gent vier keer aan het langste eind. Vorig seizoen kon OHL op eigen veld wel een puntje pakken tegen Gent.

clock 17:57 vooraf, 17 uur 57. Moeizame competitiestart voor OHL. Zo vlot het liep bij KAA Gent, zo vierkant draaide het de voorbije weken bij OH Leuven. De eerste vijf competitiewedstrijden leverden amper twee puntjes op. Op de vorige speeldag keerde eindelijk het tij, tegen het noodlijdende KV Kortrijk kon OHL met een klinkende 3-0-overwinning zijn eerste driepunter pakken.

clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. Gaat Gent door op elan? KAA Gent is uitstekend aan het seizoen begonnen. Het ongeslagen team van Hein Vanhaezebrouck begon met 13 op 15 aan de competitie, enkel tegen STVV liet het twee punten liggen. Bovendien wist het zich ook te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League én liet het goudhaantjes Hugo Cuypers en Gift Orban ondanks de interesse niet vertrekken. Trekt het die positieve lijn door tegen OH Leuven?



Bovendien wist het zich ook te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League én liet het goudhaantjes Hugo Cuypers en Gift Orban ondanks de interesse niet vertrekken. Trekt het die positieve lijn door tegen OH Leuven?

clock 17:39 Geen wijzigingen bij OHL, Marc Brys kiest voor dezelfde starters als tegen Kortrijk. vooraf, 17 uur 39. Geen wijzigingen bij OHL, Marc Brys kiest voor dezelfde starters als tegen Kortrijk.

clock 17:38 vooraf, 17 uur 38. Kandouss, Samoise en Orban in de basis. Drie wissels bij AA Gent ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Club Brugge. Naast Hong, die naar de Aziatische Spelen vertrokken is, verdwijnen ook Tissoudali en Nurio uit de basis. Kandouss, Samoise en Orban komen in de ploeg. . Kandouss, Samoise en Orban in de basis Drie wissels bij AA Gent ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen Club Brugge. Naast Hong, die naar de Aziatische Spelen vertrokken is, verdwijnen ook Tissoudali en Nurio uit de basis. Kandouss, Samoise en Orban komen in de ploeg.

clock 12:01 vooraf, 12 uur 01. Blijft KAA Gent op kop staan? KAA Gent is prima aan het seizoen begonnen en pikt vanavond de draad op met een match in Leuven. Na 5 matchen (4 zeges en 1 gelijkspel) staat het team van Hein Vanhaezebrouck aan de leiding in de Jupiler Pro League. Straks ook nog? Gent moet het bij OHL zonder Hong doen. De Zuid-Koreaan, goed voor beide doelpunten tegen Club Brugge (2-1), is naar de Aziatische Spelen getrokken. Geen ramp, met Orban en Cuypers beschikt Vanhaezebrouck over voldoende slagkracht. OHL is met 5 op 18 aan de nieuwe jaargang begonnen. In eigen huis draait het wel beter de laatste weken. Na een gelijkspel tegen landskampioen Antwerp (1-1) won het twee weken geleden een eerste keer (3-0 tegen KV Kortrijk).



Na 5 matchen (4 zeges en 1 gelijkspel) staat het team van Hein Vanhaezebrouck aan de leiding in de Jupiler Pro League.



Straks ook nog? Gent moet het bij OHL zonder Hong doen. De Zuid-Koreaan, goed voor beide doelpunten tegen Club Brugge (2-1), is naar de Aziatische Spelen getrokken.



Geen ramp, met Orban en Cuypers beschikt Vanhaezebrouck over voldoende slagkracht.



OHL is met 5 op 18 aan de nieuwe jaargang begonnen. In eigen huis draait het wel beter de laatste weken. Na een gelijkspel tegen landskampioen Antwerp (1-1) won het twee weken geleden een eerste keer (3-0 tegen KV Kortrijk).

clock 12:00 vooraf, 12 uur . Hong was twee weken geleden de grote man tegen Club Brugge (2-1). Vanavond is hij er niet bij.