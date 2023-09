LIVE: Brunes bezorgt OH Leuven droomstart, Kandouss brengt orde op zaken voor Gent

KAA Gent is prima aan het seizoen begonnen en pikt vanavond de draad op met een match in Leuven. Na 5 matchen (4 zeges en 1 gelijkspel) staat het team van Hein Vanhaezebrouck aan de leiding in de Jupiler Pro League. Vanavond ook nog? Volg de match live op deze pagina en in Sporza op Radio 1.