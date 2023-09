Blijft KAA Gent op kop van het klassement staan?

clock 12:01

vooraf, 12 uur 01. Blijft KAA Gent op kop staan? KAA Gent is prima aan het seizoen begonnen en pikt vanavond de draad op met een match in Leuven. Na 5 matchen (4 zeges en 1 gelijkspel) staat het team van Hein Vanhaezebrouck aan de leiding in de Jupiler Pro League. Straks ook nog? Gent moet het bij OHL zonder Hong doen. De Zuid-Koreaan, goed voor beide doelpunten tegen Club Brugge (2-1), is naar de Aziatische Spelen getrokken. Geen ramp, met Orban en Cuypers beschikt Vanhaezebrouck over voldoende slagkracht. OHL is met 5 op 18 aan de nieuwe jaargang begonnen. In eigen huis draait het wel beter de laatste weken. Na een gelijkspel tegen landskampioen Antwerp (1-1) won het twee weken geleden een eerste keer (3-0 tegen KV Kortrijk). .