LIVE: Duwt Anderlecht, met Hazard op de bank, KV Kortrijk nog dieper in de put?

Fase per fase

Fase per fase

clock 9' Slordig spel. N'Diaye kegelt de bal zomaar over de achterlijn. We denken dat dit bedoeld is als een pass naar Amuzu, maar het lijkt nergens op. . eerste helft, minuut 9. blunder Slordig spel N'Diaye kegelt de bal zomaar over de achterlijn. We denken dat dit bedoeld is als een pass naar Amuzu, maar het lijkt nergens op.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Kortrijk staat vooral compact te verdedigen, maar jaagt wel door wanneer het mogelijk is. . Kortrijk staat vooral compact te verdedigen, maar jaagt wel door wanneer het mogelijk is.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Anderlecht begint al vroeg te drukken. De voorzetten komen voorlopig niet aan. . Anderlecht begint al vroeg te drukken. De voorzetten komen voorlopig niet aan.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! We zijn vertrokken! Heeft het bezoekje van de harde kern aan de training de spelers van Kortrijk geïnspireerd tot grootse daden, of is Anderlecht toch te sterk in het Guldensporenstadion? . Aftrap! We zijn vertrokken! Heeft het bezoekje van de harde kern aan de training de spelers van Kortrijk geïnspireerd tot grootse daden, of is Anderlecht toch te sterk in het Guldensporenstadion?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:52 vooraf, 15 uur 52. Ik ben heel blij met onze kern. We hebben alle bouwstenen die we nodig hebben. Hazard is jammer genoeg nog niet klaar om te starten. Brian Riemer (coach Anderlecht). Ik ben heel blij met onze kern. We hebben alle bouwstenen die we nodig hebben. Hazard is jammer genoeg nog niet klaar om te starten. Brian Riemer (coach Anderlecht)

clock 15:50 vooraf, 15 uur 50. We doen alles voor de supporters. Ze zijn welkom. Niet elke dag op zo'n manier, maar het was positief. Edward Still (coach Kortrijk) over het bezoek van de harde kern. We doen alles voor de supporters. Ze zijn welkom. Niet elke dag op zo'n manier, maar het was positief. Edward Still (coach Kortrijk) over het bezoek van de harde kern

clock 15:46 Over een kwartiertje kunnen we beginnen. vooraf, 15 uur 46. Over een kwartiertje kunnen we beginnen.

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36. Vorig seizoen hield Kortrijk in eigen huis Anderecht met 2-2 in bedwang. Dreyer bracht de bezoekers voor de rust op voorsprong, maar erna keerden Kadri en Silva de rollen om. In het slot maakte Murillo gelijk. . Vorig seizoen hield Kortrijk in eigen huis Anderecht met 2-2 in bedwang. Dreyer bracht de bezoekers voor de rust op voorsprong, maar erna keerden Kadri en Silva de rollen om. In het slot maakte Murillo gelijk.

clock 15:28 Garantie op goals? Bij de laatste twaalf bezoekjes van Anderlecht aan Kortrijk kwamen telkens beide ploegen tot scoren. Het is maar de vraag of dat vandaag ook weer gebeurt. KVK creëert dit seizoen amper kansen en heeft nog maar vier keer gescoord, Anderlecht doet met zeven goals niet veel beter. . vooraf, 15 uur 28. statistics Garantie op goals? Bij de laatste twaalf bezoekjes van Anderlecht aan Kortrijk kwamen telkens beide ploegen tot scoren. Het is maar de vraag of dat vandaag ook weer gebeurt. KVK creëert dit seizoen amper kansen en heeft nog maar vier keer gescoord, Anderlecht doet met zeven goals niet veel beter.

clock 15:17 vooraf, 15 uur 17. Standard is onderweg naar een eerste zege, dus wordt het onderin het klassement steeds eenzamer voor Kortrijk. De Kerels hebben enkel nog het gezelschap van Westerlo, dat ook één schamel puntje heeft. Anderlecht springt met een zege dan weer minstens tijdelijk naar de eerste plaats. Gent moet straks nog naar Leuven en heeft daarna nóg een wedstrijd tegoed. . Standard is onderweg naar een eerste zege, dus wordt het onderin het klassement steeds eenzamer voor Kortrijk. De Kerels hebben enkel nog het gezelschap van Westerlo, dat ook één schamel puntje heeft. Anderlecht springt met een zege dan weer minstens tijdelijk naar de eerste plaats. Gent moet straks nog naar Leuven en heeft daarna nóg een wedstrijd tegoed.

clock 15:06 vooraf, 15 uur 06. Opstelling Anderlecht. Het elftal van Anderlecht is na het woelige gelijkspel in Genk op twee plaatsen aangepast. N'Diaye vervangt Augustinsson en Amuzu duwt Dreyer naar de bank. Daar zit voorlopig ook Hazard te wachten. . Opstelling Anderlecht Het elftal van Anderlecht is na het woelige gelijkspel in Genk op twee plaatsen aangepast. N'Diaye vervangt Augustinsson en Amuzu duwt Dreyer naar de bank. Daar zit voorlopig ook Hazard te wachten.

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05.

clock 15:01 vooraf, 15 uur 01. Opstelling Kortrijk. In vergelijking met de nederlaag tegen OHL van voor de interlandbreak merken we drie nieuwe spelers op bij de thuisploeg. Mampassi maakt achterin zijn eerste minuten voor de club en Kana krijgt, uitgerekend tegen de ploeg die hem verhuurt, zijn eerste basisplaats. Avenatti eist opnieuw zijn plekje op in de spits. . Opstelling Kortrijk In vergelijking met de nederlaag tegen OHL van voor de interlandbreak merken we drie nieuwe spelers op bij de thuisploeg. Mampassi maakt achterin zijn eerste minuten voor de club en Kana krijgt, uitgerekend tegen de ploeg die hem verhuurt, zijn eerste basisplaats. Avenatti eist opnieuw zijn plekje op in de spits.

clock 15:00 vooraf, 15 uur .

clock 12:26 vooraf, 12 uur 26. Kasper Schmeichel is niet wedstrijdfit. Hij liep gisteren een blessure op.

clock 12:25 vooraf, 12 uur 25. Anderlecht zonder Schmeichel. Kasper Schmeichel zal u vanmiddag nog niet te zien krijgen in het shirt van Anderlecht. De Deense doelman maakt geen deel uit van de wedstrijdkern. Gisteren liep hij een blessure op tijdens de training. Maxime Dupé behoudt zo (voorlopig) zijn plaats tussen de palen. De Franse doelman liet al mooie dingen zien dit seizoen. Thorgan Hazard, die andere topaanwinst van Anderlecht, zit zoals verwacht wel in de selectie voor de match in Kortrijk. . Anderlecht zonder Schmeichel Kasper Schmeichel zal u vanmiddag nog niet te zien krijgen in het shirt van Anderlecht. De Deense doelman maakt geen deel uit van de wedstrijdkern. Gisteren liep hij een blessure op tijdens de training.



Maxime Dupé behoudt zo (voorlopig) zijn plaats tussen de palen. De Franse doelman liet al mooie dingen zien dit seizoen.



Thorgan Hazard, die andere topaanwinst van Anderlecht, zit zoals verwacht wel in de selectie voor de match in Kortrijk.



clock 12:24 vooraf, 12 uur 24. Jupiler Pro League Een buitenkansje: Anderlecht pikt Deense topkeeper Kasper Schmeichel (36) gratis op