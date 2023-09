Duwt Anderlecht, zonder Schmeichel, KV Kortrijk nog dieper in de put?

clock 12:25

vooraf, 12 uur 25. Anderlecht zonder Schmeichel. Kasper Schmeichel zal u vanmiddag nog niet te zien krijgen in het shirt van Anderlecht. De Deense doelman maakt geen deel uit van de wedstrijdkern. Gisteren liep hij een blessure op tijdens de training. Maxime Dupé behoudt zo (voorlopig) zijn plaats tussen de palen. De Franse doelman liet al mooie dingen zien dit seizoen. Thorgan Hazard, die andere topaanwinst van Anderlecht, zit zoals verwacht wel in de selectie voor de match in Kortrijk. .