Frustratie borrelt in Kortrijk: harde kern spreekt spelers toe op training voor wedstrijd tegen Anderlecht

vooraf, 10 uur 40. Duwt Anderlecht KV Kortrijk nog dieper in de put? Vanmiddag gaat Anderlecht op bezoek in de kelder van het klassement. Daar ligt KV Kortrijk te spartelen met slechts 1 punt uit 6 wedstrijden en 17 tegendoelpunten. Voor Anderlecht verloopt alles dan weer naar wens. Het draait mee bovenaan het klassement en met nieuwkomers als Thorgan Hazard lijkt het flink gewapend voor de strijd om Play-off I. Wordt het vanmiddag David tegen Goliath? Afspraak om 16 uur in Kortrijk, waar de supporters het team deze week op scherp hebben gezet. Een nieuwe blamage pikken ze niet. .