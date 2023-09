LIVE: Club is nog niet wakker, Guiagon knalt Charleroi op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

clock 18' eerste helft, minuut 18. Club vertoeft nu al een minuut of tien stevig op de helft van Charleroi. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Vrije trap. Club Brugge krijgt een vrije trap op een interessante plek. Vanaken probeert het met een fantasietje over de grond, maar de opgestelde muur kan het leer makkelijk wegwerken. Blauw-zwart is nu wel aan het komen.

clock 13' Redding Koffi. Ook een eerste schot tussen de palen voor de thuisploeg. Vetlesen probeert het met een schot van net buiten de zestien. Zijn poging wijkt nog af zodat Koffi bij de les moet blijven. Hij is dat ook met een prima redding. eerste helft, minuut 13.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Charleroi kan gewoon uitvoetballen. Dat doen ze al heel de wedstrijd prima. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Toch een eerste keer Club Brugge nu. Skov Olsen brengt het leer voor doel. Na een tussenstation kan Zinckernagel ook koppen, maar hij doet dat over het doel van Koffi.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Guiagon maakt er 0-1 van! Charleroi is zeker niet van zin om de bus te parkeren, integendeel zelfs. Charleroi is de betere ploeg en heeft een eerste doelpunt te pakken. Nieuwkomer Guiagon jaagt het leer in de verste hoek: 0-1.

clock 6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Parfait Guiagon van Charleroi. 0, 1. goal Club Brugge Charleroi 19' 0 1

clock 2' eerste helft, minuut 2. Charleroi steekt al snel de neus aan het venster in deze beginfase. Guiagon stoomt de zestien binnen en kan ook uithalen. Mignolet moet niet in actie komen, want het schot gaat naast.

clock 2' eerste helft, minuut 2. We mogen al een eerste schot richting doel noteren. Zorgane probeert het een keer van buiten de zestien. Zijn poging hobbelt naast de kooi van Mignolet en mist wat pit.

clock 20:47 eerste helft, 20 uur 47. Aftrap. We zijn vertrokken voor hopelijk een fraaie pot voetbal. Kan Charleroi verrassen en Club Brugge punten ontfutselen?

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. Voor we eraan beginnen krijgen we nog een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. We proberen iets anders en hopen wat verticaliteit te brengen met Guiagon. Felice Mazzu.

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. En laat daar nu net het schoentje knellen bij Charleroi: scoren. In zes wedstrijden wisten de Carolo's slechts vier keer te scoren. Dat is even veel als Kortrijk en Standard doet met drie doelpunten zelfs nog slechter.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Beste aanval. Club Brugge heeft al vijf wedstrijden achter de kiezen en in al die partijen is er een rode draad. Er werd namelijk telkens minstens een keer gescoord door blauw-zwart. De troepen van Deila deden al 15 keer de netten trillen. Niemand doet beter in de Jupiler Pro League en dan hebben ze nog een wedstrijd te goed.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. De interlandbreak van Nusa. Ondertussen heeft Noorwegen ook kennisgemaakt met Antonio Nusa. De nog steeds maar 18-jarige creatieve speler maakte zijn interlanddebuut tegen Jordanië en pakte meteen uit met een doelpunt en een assist. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië gaf hij 2 assists in de 2-1-zege. En niet voor de minsten. Hij bediende namelijk Erling Haaland en Martin Ødegaard, de twee Noorse supertalenten. . De interlandbreak van Nusa Ondertussen heeft Noorwegen ook kennisgemaakt met Antonio Nusa. De nog steeds maar 18-jarige creatieve speler maakte zijn interlanddebuut tegen Jordanië en pakte meteen uit met een doelpunt en een assist. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië gaf hij 2 assists in de 2-1-zege. En niet voor de minsten. Hij bediende namelijk Erling Haaland en Martin Ødegaard, de twee Noorse supertalenten.