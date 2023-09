Club Brugge ontvangt vanavond zwalpend Charleroi

Als we naar Brugge gaan om ons 90 minuten terug te trekken, dan gaan we het lastig krijgen.

vooraf, 11 uur 44. Als we naar Brugge gaan om ons 90 minuten terug te trekken, dan gaan we het lastig krijgen. Felice Mazzu (trainer Charleroi).

Charleroi is een goed georganiseerd team met veel duelkracht.

vooraf, 11 uur 44. Charleroi is een goed georganiseerd team met veel duelkracht. Ronny Deila (trainer Club Brugge).

Na de interlandbreak meteen naar Brugge is geen evidente opdracht voor Charleroi. De ploeg van trainer Mazzu wacht nog steeds op zijn eerste overwinning en bengelt nu al onderaan het klassement. Mogen ze vanavond voor het eerst vieren?

vooraf, 11 uur 41. Charleroi snakt naar een eerste driepunter. Na de interlandbreak meteen naar Brugge is geen evidente opdracht voor Charleroi. De ploeg van trainer Mazzu wacht nog steeds op zijn eerste overwinning en bengelt nu al onderaan het klassement. Mogen ze vanavond voor het eerst vieren? .

clock 11:39

vooraf, 11 uur 39. Club Brugge wil de drie punten thuis houden. Na de verloren partij in Gent, staat Club Brugge weer even met de voeten op de grond. De ploeg van Deila kende een sterk seizoensbegin en plaatste zich voor de groepsfase van de Conference League. In eigen huis zal enkel een zege volstaan tegen Charleroi. .