LIVE: Koude douche voor Union, Ekkelenkamp trapt Antwerp op voorsprong

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Union, Mathias Rasmussen erin, Noah Sadiki eruit wissel substitution out Noah Sadiki substitution in Mathias Rasmussen

clock 70' tweede helft, minuut 70. Lazare is toch de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Nu duikt hij de zestien in om dan de kortste hoek te viseren. Butez staat echter alert te keepen.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Ook bij Antwerp wordt er nu gewisseld. Ekkelenkamp moet plaats ruimen voor zijn landgenoot Kerk.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Antwerp, Gyrano Kerk erin, Jurgen Ekkelenkamp eruit wissel substitution out Jurgen Ekkelenkamp substitution in Gyrano Kerk

clock 64' tweede helft, minuut 64. Driedubbele wissel. Blessin grijpt net na het uur in. Castro-Montes mag zijn debuut maken voor Union, net als Amoura trouwens. Ook Nilsson komt tussen de lijnen voor Eckert Ayensa, die daarmee niet tevreden is.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Union, Alessio Castro-Montes erin, Casper Terho eruit wissel substitution out Casper Terho substitution in Alessio Castro-Montes

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Union, Mohamed Amoura erin, Cameron Puertas eruit wissel substitution out Cameron Puertas substitution in Mohamed Amoura

clock 63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Union, Gustaf Nilsson erin, Dennis Eckert Ayensa eruit wissel substitution out Dennis Eckert Ayensa substitution in Gustaf Nilsson

clock 58' tweede helft, minuut 58. Beter moment van Antwerp nu in de tweede helft. Plots krijgt Muja wel heel veel ruimte in de zestien. Hij kan de bal zonder zorgen aannemen om dan uit te halen. Zijn schot lijkt nergens naar.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Lazare gaat op zijn elan van de eerste helft door. Nu haalt hij de achterlijn en brengt hij het leer goed voor doel. Een schot komt er evenwel niet van.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Er zijn nu achterin bij Antwerp geen pionnen meer om in te brengen. Misschien het sein voor Overmars om nog eens de transfermarkt op te gaan. Bert Sterckx bij Radio 1

clock 49' tweede helft, minuut 49. Coulibaly ontsnapt aan tweede gele kaart. Coulibaly komt veel te laat met zijn tackle op Puertas en de verdediger heeft al een gele kaart achter zijn naam staan. Een tweede karton komt er voorlopig niet, beslist scheidsrechter Jan Boterberg.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Union begint zoals in de eerste helft uitstekend. Lazare bedient Eckert Ayensa en de spits knalt het leer over het doel van Butez. De toon is gezet.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:06 tweede helft, 17 uur 06. Start 2e helft. We voetballen weer in het Dudenpark. Bij Antwerp is Yusuf in de ploeg gekomen. Hij gaat als rechtsachter spelen.

clock 17:06 rust, 17 uur 06. Vervanging bij Antwerp, Alhassan Yusuf erin, Ritchie De Laet eruit wissel substitution out Ritchie De Laet substitution in Alhassan Yusuf

clock 16:50 rust, 16 uur 50. Rust. Zo gaan we rusten. Union begon uitstekend aan de partij met een vroege strafschop. Antwerp was even van slag, maar ging wel erop en erover. Vines en Ekkelenkamp zorgden voor de Antwerpse doelpunten.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Puertas probeert het een keer vanuit de tweede lijn. Zijn schot is te centraal en Butez kan makkelijk klemmen.