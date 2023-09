Antwerp gaat op bezoek bij Union: "Afwachten hoe het voor de dag komt na euforie van woensdag"

clock 10:44 vooraf, 10 uur 44. Antwerp was tot nu toe gefocust op Europa. Nu zullen ze toch de focus even weer op de JPL moeten leggen. Een gelijkspelletje en geen overtuigend voetbal tegen OHL, al eens verloren tegen Anderlecht. En nu zonder Alderweireld. Het is afwachten hoe ze vanmiddag voor de dag komen na de euforie van woensdag. Analist Wim De Coninck. Antwerp was tot nu toe gefocust op Europa. Nu zullen ze toch de focus even weer op de JPL moeten leggen. Een gelijkspelletje en geen overtuigend voetbal tegen OHL, al eens verloren tegen Anderlecht. En nu zonder Alderweireld. Het is afwachten hoe ze vanmiddag voor de dag komen na de euforie van woensdag. Analist Wim De Coninck

clock 10:43 vooraf, 10 uur 43. Het is wel een beetje de vraag hoe Union de 4-0 op KV Mechelen heeft verteerd. Analist Wim De Coninck.

clock 10:35 vooraf, 10 uur 35. Eigenlijk is het een klein mirakel dat Union na die leegloop weer meedoet voor de top 6. Al kopen ze altijd wel slim in, nu ook met Castro-Montes. Analist Wim De Coninck.

clock 10:34 vooraf, 10 uur 34. Een wedstrijd tegen een team dat zich kwalificeerde voor de Champions League is sowieso moeilijk. Ze hadden 1 dag meer vrij, maar dat speelt niet mee bij toppers thuis. We hebben daar de steun die we nodig hebben. Union-coach Alexander Blessin.

clock 10:31 vooraf, 10 uur 31. CL tegen EL. Vorig weekend hoefden Union en Antwerp niet in België te spelen om hun Europese kansen te vrijwaren, én met succes. Vandaag zakt onze vertegenwoordiger in de Champions League af naar onze vertegenwoordiger in de Europa League. Antwerp staat 8e met 7 op 12, Union 7e met 9 op 12. De Brusselse club won 3 keer, maar verloor in zijn vorige wedstrijd wel met 4-0 bij KV Mechelen.



Antwerp staat 8e met 7 op 12, Union 7e met 9 op 12. De Brusselse club won 3 keer, maar verloor in zijn vorige wedstrijd wel met 4-0 bij KV Mechelen.