LIVE: Vandenberghe houdt OH Leuven en Schrijvers van de voorsprong

Zo vroeg op het seizoen is het al van "moeten" voor zowel OH Leuven als Kortrijk. Beide ploegen begonnen ondermaats, met respectievelijk 2 en 1 punt(en) na vijf wedstrijden. In een onderling duel kunnen ze elkaar de loef afsteken, maar ook zelf naar adem happen. Volg de kelderkraker vanaf 20.45 uur op deze pagina of luister naar Radio 1.