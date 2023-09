Anderlecht gaat voor 15 op 15 bij Genk:"Zo fris mogelijk zijn na 145 minuten in Europa"

clock 11:47 vooraf, 11 uur 47. Het nieuwe middenveld van Anderlecht, met Delaney, Rits en Leoni, lijkt ijzersterk. En ook Debast is niet vertrokken. Het wordt een zeer interessante wedstrijd. Analist Wim De Coninck. Het nieuwe middenveld van Anderlecht, met Delaney, Rits en Leoni, lijkt ijzersterk. En ook Debast is niet vertrokken. Het wordt een zeer interessante wedstrijd. Analist Wim De Coninck

clock 11:43 vooraf, 11 uur 43. Die 145 minuten gaan zeker nog in de benen zitten bij Genk, maar het heeft wel getoond van fysiek in orde te zijn. Al hadden ze het binnen de 90 minuten kunnen afmaken in Turkije. Efficiëntie is het grote probleem: Onuachu ging niet door en nu is ook Trésor vertrokken. Dat was het koningskoppel: de ene als afwerker, de andere als aangever. Analist Wim De Coninck. Die 145 minuten gaan zeker nog in de benen zitten bij Genk, maar het heeft wel getoond van fysiek in orde te zijn. Al hadden ze het binnen de 90 minuten kunnen afmaken in Turkije. Efficiëntie is het grote probleem: Onuachu ging niet door en nu is ook Trésor vertrokken. Dat was het koningskoppel: de ene als afwerker, de andere als aangever. Analist Wim De Coninck

clock 11:42 vooraf, 11 uur 42. Onuachu/Trésor lijken niet echt vervangen. Alhoewel Bonsu-Baah een revelatie is. En Oyen lijkt volledig hersteld van zijn zware blessure. Genk blijft goed voetballen, maar het wil maar niet echt lukken qua afwerking. . Analist Wim De Coninck. Onuachu/Trésor lijken niet echt vervangen. Alhoewel Bonsu-Baah een revelatie is. En Oyen lijkt volledig hersteld van zijn zware blessure. Genk blijft goed voetballen, maar het wil maar niet echt lukken qua afwerking. Analist Wim De Coninck

clock 11:40 vooraf, 11 uur 40. Uitverkocht. Genk meldt trots dat de wedstrijd in de Cegeka Arena uitverkocht is. Dat betekent bijna 25.000 voetballiefhebbers in Genk vanavond. . Uitverkocht Genk meldt trots dat de wedstrijd in de Cegeka Arena uitverkocht is. Dat betekent bijna 25.000 voetballiefhebbers in Genk vanavond.

clock 11:37 vooraf, 11 uur 37. Anderlecht is een goede ploeg met veel intensiteit. Ze hebben zich verder versterkt en dat uit zich nu ook in het puntentotaal. Het is hinken op 2 gedachten: klaar zijn voor hun manier van spelen én zelf fris aan de aftrap komen om met volle energie te kunnen gaan. Genk-coach Wouter Vrancken. Anderlecht is een goede ploeg met veel intensiteit. Ze hebben zich verder versterkt en dat uit zich nu ook in het puntentotaal. Het is hinken op 2 gedachten: klaar zijn voor hun manier van spelen én zelf fris aan de aftrap komen om met volle energie te kunnen gaan. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 11:35 vooraf, 11 uur 35. Het is wetenschappelijk bewezen dat 2 rustdagen te kort is om volledig gerecupereerd te zijn van een inspanning. Laat staan dat je nog eens 2 wedstrijden in 1 hebt gespeeld en dan nog in die loden hitte. Het zal kijken worden wie het best gerecupereerd is. Genk-coach Wouter Vrancken. Het is wetenschappelijk bewezen dat 2 rustdagen te kort is om volledig gerecupereerd te zijn van een inspanning. Laat staan dat je nog eens 2 wedstrijden in 1 hebt gespeeld en dan nog in die loden hitte. Het zal kijken worden wie het best gerecupereerd is. Genk-coach Wouter Vrancken

clock 11:30 vooraf, 11 uur 30. Genkse defensie is de beste, geen Trésor. Genk verloor nog maar 1 keer dit seizoen, 0-1 tegen Eupen. Dat is de enige tegentreffer in eigen competitie, waarmee de vicekampioen van 2023 de beste verdediging heeft. Zijn punten pakte het op RWDM (0-4), op Cercle (0-1) en thuis tegen Charleroi (0-0). Coach Vrancken verloor vrijdag wel Mike Trésor, een fikse aderlating. De middenvelder was de assistenkoning vorig seizoen. Hij vertrok naar het Burnley van Kompany. . Genkse defensie is de beste, geen Trésor Genk verloor nog maar 1 keer dit seizoen, 0-1 tegen Eupen. Dat is de enige tegentreffer in eigen competitie, waarmee de vicekampioen van 2023 de beste verdediging heeft.



Zijn punten pakte het op RWDM (0-4), op Cercle (0-1) en thuis tegen Charleroi (0-0).



Coach Vrancken verloor vrijdag wel Mike Trésor, een fikse aderlating. De middenvelder was de assistenkoning vorig seizoen. Hij vertrok naar het Burnley van Kompany.

clock 11:29 vooraf, 11 uur 29. We moeten ons focussen op onszelf en zorgen dat wij klaar zijn. Want ik weet zeker dat het een zwaar gevecht zal worden om de 3 punten. Anderlecht-coach Brian Riemer. We moeten ons focussen op onszelf en zorgen dat wij klaar zijn. Want ik weet zeker dat het een zwaar gevecht zal worden om de 3 punten. Anderlecht-coach Brian Riemer

clock 11:26 vooraf, 11 uur 26. Genk speelde een slopend duel van 145 minuten in Turkije. Maar het is een ervaren ploeg die zich snel zal oprichten. Geen enkele coach zal je horen klagen, want iedereen wil in Europa spelen, de vermoeidheid neem je er met plezier bij. Anderlecht-coach Brian Riemer. Genk speelde een slopend duel van 145 minuten in Turkije. Maar het is een ervaren ploeg die zich snel zal oprichten. Geen enkele coach zal je horen klagen, want iedereen wil in Europa spelen, de vermoeidheid neem je er met plezier bij. Anderlecht-coach Brian Riemer

clock 11:25 vooraf, 11 uur 25.

clock 11:21 vooraf, 11 uur 21. Anderlecht trekt met 12 op 12 naar Genk. Anderlecht won vorige week tegen Charleroi een 4e keer op een rij. Alleen op de openingsdag werd verloren van Union. Met 12 op 15 blonk Anderlecht nog eens helemaal bovenaan het klassement (ook omdat de Europese ploegen vrij kregen). De match op Genk vandaag, dat moeizaam aan het seizoen begon met 2 zeges, 1 verlies en 1 draw, is een eerste echte test voor het nieuwe Anderlecht (nieuw door het grote aantal inkomende transfers). . Anderlecht trekt met 12 op 12 naar Genk Anderlecht won vorige week tegen Charleroi een 4e keer op een rij. Alleen op de openingsdag werd verloren van Union. Met 12 op 15 blonk Anderlecht nog eens helemaal bovenaan het klassement (ook omdat de Europese ploegen vrij kregen).



De match op Genk vandaag, dat moeizaam aan het seizoen begon met 2 zeges, 1 verlies en 1 draw, is een eerste echte test voor het nieuwe Anderlecht (nieuw door het grote aantal inkomende transfers).