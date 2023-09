LIVE: Hong trapt AA Gent meteen na de rust weer op voorsprong

Fase per fase

clock 68' tweede helft, minuut 68. We voetballen weer en het is Club Brugge dat de bal krijgt. Dat is niet correct en dat laat de Gentse aanhang ook weten aan Vergoote. . We voetballen weer en het is Club Brugge dat de bal krijgt. Dat is niet correct en dat laat de Gentse aanhang ook weten aan Vergoote.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Ook Ronny Deila grijpt een eerste keer in. Skov Olsen en Jutgla komen Vetlesen en Thiago uit hun lijden verlossen. . Ook Ronny Deila grijpt een eerste keer in. Skov Olsen en Jutgla komen Vetlesen en Thiago uit hun lijden verlossen.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Club Brugge, Andreas Skov Olsen erin, Hugo Vetlesen eruit wissel substitution out Hugo Vetlesen substitution in Andreas Skov Olsen

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Club Brugge, Ferran Jutglà erin, Igor Thiago eruit wissel substitution out Igor Thiago substitution in Ferran Jutglà

clock 67' tweede helft, minuut 67. Op die manier gaan we straks veel extra tijd krijgen. Tom Boudeweel op Radio 1. Op die manier gaan we straks veel extra tijd krijgen. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 66' Onderbreking. Thiago heeft De Sart ongelukkig geraakt in een duel. De middenvelder is even aangeslagen. . tweede helft, minuut 66. interruption Onderbreking Thiago heeft De Sart ongelukkig geraakt in een duel. De middenvelder is even aangeslagen.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KAA Gent, Gift Emmanuel Orban erin, Tarik Tissoudali eruit wissel substitution out Tarik Tissoudali substitution in Gift Emmanuel Orban

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij KAA Gent, Noah Fadiga erin, Hong Hyun-seok eruit wissel substitution out Hong Hyun-seok substitution in Noah Fadiga

clock 65' tweede helft, minuut 65. Voor Tissoudali en Hong zit de wedstrijd erop. Orban en Fadiga komen in hun plaats. . Voor Tissoudali en Hong zit de wedstrijd erop. Orban en Fadiga komen in hun plaats.

clock 65' tweede helft, minuut 65. De problemen bij Watanabe zijn verleden tijd. De Japanner kan voort. . De problemen bij Watanabe zijn verleden tijd. De Japanner kan voort.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Ondertussen maakt Orban zich klaar voor het laatste halfuur. Die zullen ze bij Brugge niet graag zien invallen, want ze hebben het nu al moeilijk. . Ondertussen maakt Orban zich klaar voor het laatste halfuur. Die zullen ze bij Brugge niet graag zien invallen, want ze hebben het nu al moeilijk.

clock 63' Blessure voor Watanabe? Met een probleem aan zijn kuit is Watanabe blijven liggen. Kandouss is niet 100% fit, dus een wissel in de verdediging kan Vanhaezebrouck missen als kiespijn. . tweede helft, minuut 63. injury Blessure voor Watanabe? Met een probleem aan zijn kuit is Watanabe blijven liggen. Kandouss is niet 100% fit, dus een wissel in de verdediging kan Vanhaezebrouck missen als kiespijn.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Iets na het uur heeft Nurio een wereldgoal in gedachten. Zijn vizier staat niet goed afgesteld. . Iets na het uur heeft Nurio een wereldgoal in gedachten. Zijn vizier staat niet goed afgesteld.

clock 60' Onderbreking. In het strafschopgebied is Tissoudali blijven liggen. Hij legt aan de scheidsrechter uit dat Mechele hem had geraakt in zijn gezicht, maar veel leek er toch niet aan de hand. . tweede helft, minuut 60. interruption Onderbreking In het strafschopgebied is Tissoudali blijven liggen. Hij legt aan de scheidsrechter uit dat Mechele hem had geraakt in zijn gezicht, maar veel leek er toch niet aan de hand.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Thiago gaat onnodig stevig door op Nurio. Vergoote houdt voorlopig de gele kaart op zak. . Thiago gaat onnodig stevig door op Nurio. Vergoote houdt voorlopig de gele kaart op zak.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Zinckernagel trapt flauw over het doel van Nardi. Ook hij zit vandaag niet in de wedstrijd. . Zinckernagel trapt flauw over het doel van Nardi. Ook hij zit vandaag niet in de wedstrijd.

clock 56' Hands. De Cuyper en Nusa komen beter in de wedstrijd op links. Watanabe laat zich nu wel verrassen en geeft een vrije trap weg voor hands. . tweede helft, minuut 56. hands Hands De Cuyper en Nusa komen beter in de wedstrijd op links. Watanabe laat zich nu wel verrassen en geeft een vrije trap weg voor hands.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Na een fantastische actie probeert Nusa Watanabe te poorten in de zestien. De Japanner laat zich niet vangen. . Na een fantastische actie probeert Nusa Watanabe te poorten in de zestien. De Japanner laat zich niet vangen.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Naar het beeld van zijn wedstrijd trapt Onyedika een voorzet zomaar over de achterlijn. Wanneer grijpt Deila in? . Naar het beeld van zijn wedstrijd trapt Onyedika een voorzet zomaar over de achterlijn. Wanneer grijpt Deila in?