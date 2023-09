KAA Gent-Club Brugge is Vlaamse kraker: "No Sweat, No Glory is helemaal terug onder Deila"

clock 11:06 vooraf, 11 uur 06. Voor beide teams is het zowat de eerste echte test. Tot nu waren de tegenstanders niet echt toppers, op Osasuna voor Club misschien na. De "No Sweat, No Glory"-leuze is helemaal terug onder Ronny Deila. Hij is de juiste man op de juiste plek. Analist Wim De Coninck. Voor beide teams is het zowat de eerste echte test. Tot nu waren de tegenstanders niet echt toppers, op Osasuna voor Club misschien na. De "No Sweat, No Glory"-leuze is helemaal terug onder Ronny Deila. Hij is de juiste man op de juiste plek. Analist Wim De Coninck

Club is donderdag dieper moeten gaan dan Gent, maar dat ze een schijnbaar uitzichtloze situatie nog hebben rechtgezet tegen Osasuna zal hen dan weer mentaal gesterkt hebben. Analist Wim De Coninck

11e duel in 39 dagen. Zowel Gent, als Club kende al een stevig seizoensbegin met 11 duels in 39 dagen. Dat resulteerde wel allebei in een Europese kwalificatie voor de Conference League. Het is de 155e onderlinge ontmoeting tussen de twee teams in eerste klasse. Vorig seizoen wonnen ze elk hun thuismatch met 2-0.



Het is de 155e onderlinge ontmoeting tussen de twee teams in eerste klasse. Vorig seizoen wonnen ze elk hun thuismatch met 2-0.

Uitverkocht: 20.000 m/v/x. Er kan niemand meer bij vanmiddag in de KAA Gent Arena, gisteren kwam het nieuws dat "de Slag om Vlaanderen" uitverkocht is, goed voor 20.000 toeschouwers. Dat beide ploegen het goed doen in België en Europa, zal daar niet vreemd aan zijn.



Dat beide ploegen het goed doen in België en Europa, zal daar niet vreemd aan zijn.

3e tegen 4e. Na voor allebei een geslaagde Europese donderdag kijken met KAA Gent en Club Brugge de Oost- en West-Vlaamse rivalen elkaar in de ogen. Ze staan 3e en 4e in het klassement met evenveel punten, 3 zeges en 1 draw. Club Brugge staat een trapje hoger op doelsaldo, 14 goals voor, 2 tegen. Bij Gent is dat 9-5.



Club Brugge staat een trapje hoger op doelsaldo, 14 goals voor, 2 tegen. Bij Gent is dat 9-5.