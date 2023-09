LIVE: Boekt Charleroi tegen STVV eerste zege van het seizoen?

De beste kans is nu toch voor STVV. De Limburgers veroveren het leer en Ito kan Barnes in stelling brengen. De spits van de Truienaars besluit op doelman Koffi.

eerste helft, minuut 33. Prima kans. De beste kans is nu toch voor STVV. De Limburgers veroveren het leer en Ito kan Barnes in stelling brengen. De spits van de Truienaars besluit op doelman Koffi. .

clock 26'

eerste helft, minuut 26. Balbezit voor STVV. We zijn iets na halfweg in de eerste helft en het balbezit is voor de bezoekers. STVV heeft 64% van de tijd het leer in eigen rangen. Er kansen uit puren is dan weer een ander verhaal. .