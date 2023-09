LIVE: Cercle neemt initiatief en gaat op zoek naar de voorsprong tegen Westerlo

Opnieuw een kansje voor de thuisploeg. Denkey kan schieten in de draai, en mikt net naast de paal.

eerste helft, minuut 34. Opnieuw een kansje voor de thuisploeg. Denkey kan schieten in de draai, en mikt net naast de paal. .

We kijken naar een nerveuze eerste twintig minuten. Verboomen zit er kort op en laat weinig toe. Dat haalt de vaart natuurlijk wel wat uit het spel, en zo hebben we nog maar weinig kunnen noteren.

eerste helft, minuut 22. We kijken naar een nerveuze eerste twintig minuten. Verboomen zit er kort op en laat weinig toe. Dat haalt de vaart natuurlijk wel wat uit het spel, en zo hebben we nog maar weinig kunnen noteren. .

Cercle zit wat beter in de wedstrijd en heeft het initiatief overgenomen. Gboho gaat knap voorbij enkele verdedigers, maar gaat dan te makkelijk liggen in de zestien.

eerste helft, minuut 18. Cercle zit wat beter in de wedstrijd en heeft het initiatief overgenomen. Gboho gaat knap voorbij enkele verdedigers, maar gaat dan te makkelijk liggen in de zestien. .

clock 13'

eerste helft, minuut 13. Daar is Cercle eens. Cercle onderschept de bal voor het eerst in een gevaarlijke zone. Denkey zoekt Gboho met een listig balletje, maar had achteraf bekeken beter de trekker overgehaald. .