LIVE: Cercle en Westerlo houden elkaar voorlopig in evenwicht

eerste helft, minuut 22. We kijken naar een nerveuze eerste twintig minuten. Verboomen zit er kort op en laat weinig toe. Dat haalt de vaart natuurlijk wel wat uit het spel, en zo hebben we nog maar weinig kunnen noteren. .

eerste helft, minuut 18. Cercle zit wat beter in de wedstrijd en heeft het initiatief overgenomen. Gboho gaat knap voorbij enkele verdedigers, maar gaat dan te makkelijk liggen in de zestien. .

eerste helft, minuut 13. Daar is Cercle eens. Cercle onderschept de bal voor het eerst in een gevaarlijke zone. Denkey zoekt Gboho met een listig balletje, maar had achteraf bekeken beter de trekker overgehaald. .

eerste helft, minuut 10. Westerlo toont voorlopig de grootste aanvalsdrang. Cercle is nog niet in de buurt geweest van doelman Gillekens. .

vooraf, 15 uur 07. Contrast. Na vijf wedstrijden staat Cercle op een knappe zesde plek in het klassement. De ploeg van Muslic speelt intens, snel en hard voetbal en maakt het de tegenstander elke week flink lastig. Bij Westerlo is het seizoensbegin op een sisser uitgedraaid. Na een knap seizoen als promovendus, is de ploeg nu weer op zoek naar het goede gevoel. Vorige week gaf het een 2-0 voorsprong in eigen huis nog weg tegen KV Mechelen (2-3). Met een rapport van 1 op 15 is er dus snel nood aan beterschap. .