Wie lacht het hardst in de Zwanzederby tussen RWDM en Union?

clock 18:15 vooraf, 18 uur 15. Eerste RWDM - Union in 1A. Het is nog maar de eerste keer dat RWDM en Union op het hoogste niveau tegenover mekaar staan. Daring en Racing Brussel, de voorgangers van RWDM, daagden Union wel al uit in de eerste klasse. In de eerste helft van de vorige eeuw streden ze om de Belgische landstitel. Union won 11x het kampioenschap, Racing 6x, Daring 5x. In 1975 pakte fusieclub RWDM de enige titel in de clubgeschiedenis. Het team zette toen een reeks van 30 ongeslagen wedstrijden neer. . Eerste RWDM - Union in 1A Het is nog maar de eerste keer dat RWDM en Union op het hoogste niveau tegenover mekaar staan.



Daring en Racing Brussel, de voorgangers van RWDM, daagden Union wel al uit in de eerste klasse. In de eerste helft van de vorige eeuw streden ze om de Belgische landstitel.



Union won 11x het kampioenschap, Racing 6x, Daring 5x.



In 1975 pakte fusieclub RWDM de enige titel in de clubgeschiedenis. Het team zette toen een reeks van 30 ongeslagen wedstrijden neer.

clock 18:12 vooraf, 18 uur 12. Dit zijn niet per se de sterkste 11. Frisheid primeert op dit moment. Union-coach Blessin. Dit zijn niet per se de sterkste 11. Frisheid primeert op dit moment. Union-coach Blessin

clock 18:11 Bij de bezoekers komen Machida, Lapoussin en Puertas weer in de ploeg. Voorin slaan Amoura en Nilsson de handen weer in mekaar. vooraf, 18 uur 11. Bij de bezoekers komen Machida, Lapoussin en Puertas weer in de ploeg. Voorin slaan Amoura en Nilsson de handen weer in mekaar.

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. We hebben al 3 matchen geen nederlaag geleden. Daarom verdient mijn basisploeg het vertrouwen. RWDM-coach Caçapa. We hebben al 3 matchen geen nederlaag geleden. Daarom verdient mijn basisploeg het vertrouwen. RWDM-coach Caçapa

clock 18:00 Geen wijzigingen bij RWDM. De thuisploeg speelt met dezelfde 11 als vorig weekend tegen Antwerp (0-0). vooraf, 18 uur . Geen wijzigingen bij RWDM. De thuisploeg speelt met dezelfde 11 als vorig weekend tegen Antwerp (0-0).

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. inhaalmatch. RWDM - Union is een uitgestelde match van de 5e speeldag. Union mocht zich toen concentreren op Europees voetbal. Met succes, het team komt opnieuw uit in de Europa League. . inhaalmatch RWDM - Union is een uitgestelde match van de 5e speeldag. Union mocht zich toen concentreren op Europees voetbal. Met succes, het team komt opnieuw uit in de Europa League.

clock 17:20 vooraf, 17 uur 20.

clock 17:00 vooraf, 17 uur . Bourgeoisie vs. middenklasse. RWDM - Union was vroeger een duel tussen twee sociale klassen. "Union heeft een groter palmares en was lang een club van de bourgeoisie. RWDM was de club voor de werkende middenklasse", legt voetbalhistoricus Kurt Deswert uit. "Het kanaal in Brussel vormt de scheidingslijn tussen het noorden en het zuiden. Union is de club uit het zuiden van de stad, RWDM ligt in het noorden." . Bourgeoisie vs. middenklasse RWDM - Union was vroeger een duel tussen twee sociale klassen.



"Union heeft een groter palmares en was lang een club van de bourgeoisie. RWDM was de club voor de werkende middenklasse", legt voetbalhistoricus Kurt Deswert uit.



"Het kanaal in Brussel vormt de scheidingslijn tussen het noorden en het zuiden. Union is de club uit het zuiden van de stad, RWDM ligt in het noorden."



clock 16:55 vooraf, 16 uur 55. Een echte Brusselaar heeft een gevoel voor "zwanzen". Ze lachen graag nemen zichzelf niet te serieus. Kurt Deswert. Een echte Brusselaar heeft een gevoel voor "zwanzen". Ze lachen graag nemen zichzelf niet te serieus. Kurt Deswert

clock 16:54 vooraf, 16 uur 54. Zwanzederby? De naam Zwanzederby is een Brusselse term. Zwanzen staat voor grappen. Want ondanks de rivaliteit tussen RWDM en Union wordt er vooral veel plezier gemaakt, de Brusselse folklore van "zwanzen en zieveren" ten top. Zieveren is dan weer Brussels voor flauwe praat verkopen. . Zwanzederby? De naam Zwanzederby is een Brusselse term. Zwanzen staat voor grappen.



Want ondanks de rivaliteit tussen RWDM en Union wordt er vooral veel plezier gemaakt, de Brusselse folklore van "zwanzen en zieveren" ten top.

Zieveren is dan weer Brussels voor flauwe praat verkopen.

clock 10:33 vooraf, 10 uur 33.

clock 28-09-2023 28-09-2023.

clock 15:02 RWDM-fans protesteren tegen het aanvangsuur aan het bondsgebouw. vooraf, 15 uur 02. RWDM-fans protesteren tegen het aanvangsuur aan het bondsgebouw

clock 15:01 vooraf, 15 uur 01.

clock 15:00 vooraf, 15 uur .