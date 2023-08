LIVE: Rommelig voetbal in kelderkraker, Davies brengt Kortrijk op voorsprong tegen Standard

Kortrijk wipt virtueel van de laatste naar de twaalfde plek, Standard deelt op dit moment de rode lantaarn met Westerlo. Verandert daar iets aan in deze tweede periode?

tweede helft, minuut 46. Kortrijk wipt virtueel van de laatste naar de twaalfde plek, Standard deelt op dit moment de rode lantaarn met Westerlo. Verandert daar iets aan in deze tweede periode? .

De fans van Standard zien het somber in.

De fans van Standard zien het somber in. rust, 21 uur 40.

Na een rommelige eerste helft leidt Kortrijk met één goal verschil. Standard meent wellicht dat het twee strafschoppen had verdiend, maar de VAR gaf niet thuis.

eerste helft, minuut 50. Rusten met 1-0! Na een rommelige eerste helft leidt Kortrijk met één goal verschil. Standard meent wellicht dat het twee strafschoppen had verdiend, maar de VAR gaf niet thuis. .

Overstapjes proberen terwijl je over je eigen voeten aan het struikelen bent, een goed idee is het niet. Dat ondervindt doelpuntenmaker Davies.

Mislukte dribbel. Overstapjes proberen terwijl je over je eigen voeten aan het struikelen bent, een goed idee is het niet. Dat ondervindt doelpuntenmaker Davies. . eerste helft, minuut 47.

Het laatste woord is hier nog niet gezegd. Het blijft spannend.

eerste helft, minuut 36. Het laatste woord is hier nog niet gezegd. Het blijft spannend. Tom Boudeweel.

Ojo, ooit ploegmaat van Mignolet en Benteke bij Liverpool, draait een voorzichtig schot in de armen van Bodart.

eerste helft, minuut 35. Ojo, ooit ploegmaat van Mignolet en Benteke bij Liverpool, draait een voorzichtig schot in de armen van Bodart. .

clock 33'

Weer geen strafschop. De mannen achter de monitor in Tubeke hebben hun werk met deze match. Ook deze keer is hun oordeel dat er te weinig aan de hand is. . eerste helft, minuut 33.