Klautert Standard tegen puntenloos Kortrijk uit het moeras?

clock 18:29

vooraf, 18 uur 29. Druk bij KVK. Nul punten na vier wedstrijden. Cijfers waar je moeilijk mee kan thuiskomen. KV Kortrijk beseft dan ook dat het dringend beter moet. "We hebben de wedstrijd tegen Eupen geëvalueerd. We weten waarom we die hebben verloren en vooral ook dat we meer verdienden. Defensief moet de focus nog scherper. Dat maakt ons sterker voor het duel met Standard", probeert coach Edward Still de moed erin te houden. .