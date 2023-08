OHL gaat in Eupen op zoek naar eerste overwinning van het seizoen

clock 17:28

vooraf, 17 uur 28. Eupen is prima begonnen. Voor Eupen is het seizoen best aardig begonnen. De Panda's begonnen met een gelijkspel tegen Westerlo, waarna ze Genk knap konden kloppen met 0-1. Nadien ging het licht even uit en kregen ze er vijf om de oren van Brugge, om dan vorige week te kunnen winnen van KV Kortrijk. Het levert hen een mooie achtste plek op. Bij winst nestelt het zich tussen de echte topploegen. .