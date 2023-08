LIVE: Eupen heeft dubbele voorsprong beet tegen matig OHL

tweede helft, minuut 70. Vervanging bij OH Leuven, Nachon Nsingi erin, Jón Dagur Thorsteinsson eruit

Marc Brys moet ingrijpen en gaat dat ook doen. Maertens, Kiyine en Nsingi staan klaar om in te vallen.

tweede helft, minuut 67. Marc Brys moet ingrijpen en gaat dat ook doen. Maertens, Kiyine en Nsingi staan klaar om in te vallen. .

OH Leuven

Eupen heeft zijn dubbele voorsprong beet! Mazuzi verslikt zich in zijn dribbel waarna de Eupense aanvalslinie geen genade toont. Nuhu jast de 2-0 keihard tegen de touwen.

tweede helft, minuut 50. 2-0! Eupen heeft zijn dubbele voorsprong beet! Mazuzi verslikt zich in zijn dribbel waarna de Eupense aanvalslinie geen genade toont. Nuhu jast de 2-0 keihard tegen de touwen. .

Het is de thuisploeg die het eerst iets probeert. Van Genechten levert een lage harde voorzet af, maar Prévot gaat goed plat.

tweede helft, minuut 47. Het is de thuisploeg die het eerst iets probeert. Van Genechten levert een lage harde voorzet af, maar Prévot gaat goed plat. .

clock 46'

tweede helft, minuut 46. De tweede helft is begonnen. Krijgen we wat meer vuurwerk te zien in deze periode? .