LIVE: Zeqiri laat het liggen voor Racing Genk, Thiago doet hetzelfde voor Club Brugge

clock 21' eerste helft, minuut 21. Vandevoordt duwt een voorzet van Skov Olsen weg, maar krijgt in het luchtduel een forse duw van Thiago in zijn rug. De Genkse doelman moet even bekomen, maar plukt even later al autoritair de hoekschop uit de lucht. . Vandevoordt duwt een voorzet van Skov Olsen weg, maar krijgt in het luchtduel een forse duw van Thiago in zijn rug. De Genkse doelman moet even bekomen, maar plukt even later al autoritair de hoekschop uit de lucht.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Verre knal Arteaga. Opnieuw een kans voor de bezoekers. Na Brugs balverlies waagt Arteaga zijn kans met een verre knal, maar zijn poging is niet gekadreerd. Club moet de wedstrijd voorlopig ondergaan. . Verre knal Arteaga Opnieuw een kans voor de bezoekers. Na Brugs balverlies waagt Arteaga zijn kans met een verre knal, maar zijn poging is niet gekadreerd. Club moet de wedstrijd voorlopig ondergaan.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Fadera mikt over. Opnieuw dreiging van Genk, na een mooie aanval. Fadera probeert het met een plaatsbal vanaf de rand van de zestien. Hij viseert de kruising, maar zijn schot gaat er toch nog een eindje over. . Fadera mikt over Opnieuw dreiging van Genk, na een mooie aanval. Fadera probeert het met een plaatsbal vanaf de rand van de zestien. Hij viseert de kruising, maar zijn schot gaat er toch nog een eindje over.

clock 17' Zeqiri botst op Mignolet. Zeqiri speelt zich weer in de kijker met een knappe individuele actie. Hij draait in de zestien goed weg van Mechele en haalt vanuit een scherpe hoek uit. Pal op Mignolet, die wel een hoekschop moet toestaan. Die levert niks op voor Genk. . eerste helft, minuut 17. crucial save Zeqiri botst op Mignolet Zeqiri speelt zich weer in de kijker met een knappe individuele actie. Hij draait in de zestien goed weg van Mechele en haalt vanuit een scherpe hoek uit. Pal op Mignolet, die wel een hoekschop moet toestaan. Die levert niks op voor Genk.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Thiago laat prima kans onbenut. Daar is de reactie van Club. De pas ingevallen Odoi slingert de bal prima voor doel en biedt Thiago zo een dikke kans aan, maar de Braziliaan schampt de bal. Net als Zeqiri aan de overkant had dit veel beter gemoeten. . Thiago laat prima kans onbenut Daar is de reactie van Club. De pas ingevallen Odoi slingert de bal prima voor doel en biedt Thiago zo een dikke kans aan, maar de Braziliaan schampt de bal. Net als Zeqiri aan de overkant had dit veel beter gemoeten.

clock 14' eerste helft, minuut 14.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Vervanging bij Club Brugge, Denis Odoi erin, Kyriani Sabbe eruit wissel substitution out Kyriani Sabbe substitution in Denis Odoi

clock 9' eerste helft, minuut 9. Weer Zeqiri. Genk is duidelijk de betere ploeg in deze openingsfase. El Khannouss pakt uit met een knappe loopactie en vindt Zeqiri aan de eerste paal, maar die slaagt er niet in om de bal op doel te krijgen. . Weer Zeqiri Genk is duidelijk de betere ploeg in deze openingsfase. El Khannouss pakt uit met een knappe loopactie en vindt Zeqiri aan de eerste paal, maar die slaagt er niet in om de bal op doel te krijgen.

clock 9' Blessure voor Sabbe. Voor Sabbe zit de wedstrijd er helaas na enkele minuten al op. Hij gaat geblesseerd zitten. Odoi maakt zich meteen klaar om in te vallen. . eerste helft, minuut 9. injury Blessure voor Sabbe Voor Sabbe zit de wedstrijd er helaas na enkele minuten al op. Hij gaat geblesseerd zitten. Odoi maakt zich meteen klaar om in te vallen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Zeqiri laat het liggen! Het eerste grote gevaar in deze wedstrijd komt van de bezoekers. Fadera brengt de bal in de draai voor doel. Zeqiri kiest daar goed positie en krijgt een uitstekende kans, maar hij kopt de bal naast. Hier was meer mee te doen. . Zeqiri laat het liggen! Het eerste grote gevaar in deze wedstrijd komt van de bezoekers. Fadera brengt de bal in de draai voor doel. Zeqiri kiest daar goed positie en krijgt een uitstekende kans, maar hij kopt de bal naast. Hier was meer mee te doen.

clock 5' eerste helft, minuut 5.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Genk komt een eerste keer piepen, maar de aanval komt er niet helemaal uit. De voorzet van Arteaga wijkt af op Sabbe, Mignolet kan de bal makkelijk oprapen. . Genk komt een eerste keer piepen, maar de aanval komt er niet helemaal uit. De voorzet van Arteaga wijkt af op Sabbe, Mignolet kan de bal makkelijk oprapen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Jonathan Lardot fluit de inhaalwedstrijd tussen Club Brugge en Racing Genk op gang. Krijgen we een spektakelmatch in het Jan Breydelstadion? . Aftrap Scheidsrechter Jonathan Lardot fluit de inhaalwedstrijd tussen Club Brugge en Racing Genk op gang. Krijgen we een spektakelmatch in het Jan Breydelstadion?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:45 vooraf, 20 uur 45. Applaus voor Noa Lang. Noa Lang is speciaal voor deze wedstrijd nog eens teruggekeerd naar het Jan Bredyelstadion. Hij mag vanavond de aftrap geven. De Nederlander, die de overstap maakte naar PSV, wordt onthaald met een luid applaus. . Applaus voor Noa Lang Noa Lang is speciaal voor deze wedstrijd nog eens teruggekeerd naar het Jan Bredyelstadion. Hij mag vanavond de aftrap geven. De Nederlander, die de overstap maakte naar PSV, wordt onthaald met een luid applaus.

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. We moeten niet uit de reactie spelen, maar zelf op zoek gaan naar doelpunten. Wouter Vrancken. We moeten niet uit de reactie spelen, maar zelf op zoek gaan naar doelpunten. Wouter Vrancken

clock 20:37 Scoort Vanaken opnieuw tegen Genk? Bij Genk kunnen ze vanavond maar beter extra letten op Hans Vanaken. Hij heeft immers een abonnement op scoren tegen Racing Genk. In de laatste zes (!) onderlinge competitieduels trof de Brugse middenvelder telkens één keer raak. De laatste drie confrontaties, die Club alle drie verloor met 3-1, was hij zelfs de enige Bruggeling die kon scoren tegen Genk. . vooraf, 20 uur 37. statistics Scoort Vanaken opnieuw tegen Genk? Bij Genk kunnen ze vanavond maar beter extra letten op Hans Vanaken. Hij heeft immers een abonnement op scoren tegen Racing Genk. In de laatste zes (!) onderlinge competitieduels trof de Brugse middenvelder telkens één keer raak. De laatste drie confrontaties, die Club alle drie verloor met 3-1, was hij zelfs de enige Bruggeling die kon scoren tegen Genk.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Het zal een gevecht worden om de controle over de wedstrijd. We moeten agressief verdedigen, snel spelen en veel spelers in de box krijgen. . Ronny Deila. Het zal een gevecht worden om de controle over de wedstrijd. We moeten agressief verdedigen, snel spelen en veel spelers in de box krijgen. Ronny Deila