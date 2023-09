LIVE: Vanaken kopt raak! Club Brugge hijst zich weer naast Racing Genk

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KRC Genk, Anouar Ait El Hadj erin, Bilal El Khannous eruit wissel substitution out Bilal El Khannous substitution in Anouar Ait El Hadj

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KRC Genk, Christopher Baah erin, Alieu Fadera eruit wissel substitution out Alieu Fadera substitution in Christopher Baah

clock 77' Gele kaart voor Andreas Skov Olsen van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 77 yellow card Andreas Skov Olsen Club Brugge

clock 68' tweede helft, minuut 68.

clock 67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Hans Vanaken van Club Brugge. 1, 1. goal Club Brugge KRC Genk 82' 1 1

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Club Brugge, Ferran Jutglà erin, Philip Zinckernagel eruit wissel substitution out Philip Zinckernagel substitution in Ferran Jutglà

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Hugo Vetlesen eruit wissel substitution out Hugo Vetlesen substitution in Éder Balanta

clock 63' tweede helft, minuut 63.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij KRC Genk, Aziz Ouattara Mohammed erin, Bryan Heynen eruit wissel substitution out Bryan Heynen substitution in Aziz Ouattara Mohammed

