Club Brugge begint met dezelfde elf als tegen Anderlecht, Fadera en Hrosovsky in de basis bij Racing Genk

Vier op een rij voor Genk? Opvallend, Racing Genk won de laatste drie duels met Club Brugge. Vorig seizoen hield het in de reguliere competitie de punten thuis en in de Champions' Play-offs boekte het vervolgens een 6 op 6 tegen Club. Helemaal bijzonder: Genk won elk van die drie wedstrijden met 3-1. Het is al van 28 November 2021 geleden dat Club nog eens de volle buit kon pakken in Genk.



Helemaal bijzonder: Genk won elk van die drie wedstrijden met 3-1. Het is al van 28 November 2021 geleden dat Club nog eens de volle buit kon pakken in Genk.

Garantie op goals. Slechts twee ploegen troffen dit seizoen al in elke wedstrijd minstens één keer raak: OH Leuven en Club Brugge. Club zit na zeven wedstrijden al aan 20 treffers, enkel KAA Gent komt in de buurt met 14 treffers in acht wedstrijden. Racing Genk trof 11 keer raak, maar kon wel al 4 keer de nul houden. Bij Club hebben ze maar 2 clean sheets.

Comeback kids. Zowel Club Brugge als Racing Genk moest op de vorige speeldag vrede nemen met een punt. Club haalde tegen rivaal Anderlecht een 1-0-achterstand op, maar de comeback van Genk tegen STVV was een pak straffer. De Limburgse derby leek een Truiens feestje te worden na een hattrick van Koita, maar een weerbaar Genk dwong nog een 3-3-gelijkspel af.

Fadera en Hrosovsky in de basis. Bij Racing Genk grijpt Wouter Vrancken wél in in zijn basiself. Fadera en Hrosovsky komen in de ploeg en nemen de plaatsen in van Oyen en Galarza.

Sterke thuisreputatie vs. sterke uitreputatie. Drie keer speelde Racing Genk dit seizoen al buitenshuis, even vaak pakte het de volle buit. Een foutloos uitrapport dus voor de Limburgers. Vreemd genoeg slaagde Genk er in zijn vier thuiswedstrijden dan weer geen enkele keer in om te winnen. Club Brugge is in het Jan Breydelstadion dit seizoen nog ongeslagen. Tegen KV Mechelen moest het op de openingsspeeldag nog vrede nemen met een gelijkspel, maar RWDM en Charleroi werden met lege handen huiswaarts gestuurd.

Club Brugge is in het Jan Breydelstadion dit seizoen nog ongeslagen. Tegen KV Mechelen moest het op de openingsspeeldag nog vrede nemen met een gelijkspel, maar RWDM en Charleroi werden met lege handen huiswaarts gestuurd.

Ongewijzigd Club Brugge. Ronny Deila behoudt het vertrouwen in de elf die afgelopen zondag ook aan de aftrap stonden tegen Anderlecht. Onder meer Nielsen en Jutgla moeten dus opnieuw vrede nemen met een plek op de bank.

