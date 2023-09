Vanhaezebrouck hoopt dat Orban les leerde uit rode kaart: "Kunnen dit missen als kiespijn"

Ik heb Orban gezegd dat we het kunnen missen als kiespijn. Ik hoop dat het een goede les voor hem is.

vooraf, 14 uur 29. Vanhaezebrouck kan schorsing Orban "missen als kiespijn". Dat Hein Vanhaezebrouck de rode kaart voor Gift Orban tegen Eupen te streng vindt, is intussen duidelijk. Op de persconferentie voor de topper tegen Antwerp geeft hij ook zijn redenering erachter. "Hij bracht zijn tegenstander niet in gevaar. Maar goed, het schorsingsvoorstel is aangepast. Je kan niet minder krijgen dan een speeldag en een extra voorwaardelijke." In beroep gaan had geen zin. "Ik heb Orban gezegd dat we dit kunnen missen als kiespijn", probeerde de T1 op zijn spits in te praten. "Zeker met onze beperkte groep. Ik hoop dat het een goede les is." .