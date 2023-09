Van Bommel zet Kerk, Muja en Wijndal in de basis bij Antwerp, Tissoudali verrassend op de bank bij KAA Gent

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. Tissoudali start niet, dat zijn keuzes die je maakt. Daar is weinig aan te verklaren. Vorige week viel hij goed in en heeft hij mee het verschil gemaakt. Laat ons hopen dat dat vandaag opnieuw lukt, als het nodig is. Hein Vanhaezebrouck. Tissoudali start niet, dat zijn keuzes die je maakt. Daar is weinig aan te verklaren. Vorige week viel hij goed in en heeft hij mee het verschil gemaakt. Laat ons hopen dat dat vandaag opnieuw lukt, als het nodig is. Hein Vanhaezebrouck

We staan vijf punten achter op Gent, dat hadden er veel minder moeten zijn. We krijgen niet veel goals tegen, nog geen enkele veldgoal. We doen het in het algemeen goed en willen vanavond gewoon winnen. Mark van Bommel

Zet Antwerp zegereeks tegen Gent voort? Veel plezier hebben de Gentse fans de voorbije drie seizoenen niet beleefd aan de wedstrijden tegen Antwerp. The Great Old won maar liefst zes keer op een rij het onderlinge duel. Het is al van 24 november 2019 geleden dat Gent nog eens iets kon rapen tegen Antwerp, toen werd het 1-1 in de Ghelamco Arena. In het Bosuilstadion winnen is Gent zelfs niet meer gelukt sinds 16 mei 2019, in Play-off I.



Weerbaarheid tegen Eupen. Gent miste vorige week zijn start in de groepsfase van de Conference League. Tegen het Oekraïense Zorja Loehansk kwam het niet verder dan 1-1. Afgelopen zondag dreigde daar thuis tegen Eupen een eerste competitienederlaag bovenop te komen, maar ondanks de uitsluiting van Orban kort voor de rust slaagde Gent er alsnog in om een 0-1-achterstand om te draaien in een 2-1-overwinning. Met dank aan invallers Sven Kums en Tarik Tissoudali.



4 clean sheets voor Butez. Gent biedt dit seizoen een garantie op goals, het trof al in elke wedstrijd minstens één keer raak. Daar staat wel tegenover dat het nog maar één keer de nul kon houden. Antwerp kwam tot dusver in twee wedstrijden niet tot scoren, op bezoek bij Anderlecht en thuis tegen RWDM. Butez zit wel al aan 4 clean sheets en Antwerp slikte nog maar 4 tegengoals, geen enkele ploeg in 1A doet beter.



Ongeslagen Gent. Gent is na 7 speeldagen nog steeds ongeslagen, als enige ploeg in 1A. Enkel thuis tegen STVV en op bezoek bij OH Leuven moest de competitieleider vrede nemen met een puntendeling, de overige 5 competitieduels leverden evenveel overwinningen op. Antwerp ging nog maar één keer onderuit, op bezoek bij Anderlecht, maar kon ook nog maar drie keer winnen.

Blijft Antwerp in het spoor van Gent? Bij Gent kunnen ze vanavond hun leiderspositie verstevigen en eerste achtervolger Anderlecht, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft, op 5 punten zetten. Met Antwerp kan de kloof zelfs al 8 punten worden. Een Gentse nederlaag in het Bosuilstadion biedt Club Brugge dan weer de kans om morgen op gelijke hoogte te komen van de leider. Club speelt dan thuis zijn inhaalwedstrijd tegen Racing Genk.



Tissoudali verrassend niet in de basis. Bij Gent moeten ze het vanavond stellen zonder Orban. De Nigeriaanse spits moet geschorst toekijken na zijn rode kaart tegen Eupen afgelopen zondag. Tissoudali leek de logische vervanger, maar hij start verrassend op de bank. Kums stond zondag niet in de basis, vanavond verschijnt hij wél aan de aftrap. Dat geldt ook voor Torunarigha. Gandelman verhuist dan weer naar de bank.

Week om snel te vergeten. Bij Antwerp hebben ze een beroerde week achter de rug. Het debuut in de Champions League ging gepaard met een ontnuchterende 5-0-pandoering tegen Barcelona en de landskampioen kon zich niet herpakken in de competitie. Mede door twee penaltymissers van Vincent Janssen bleef The Great Old op een scoreloos gelijkspel steken tegen promovendus RWDM.

Keita op de bank. Drie wissels bij Antwerp in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen RWDM. Keita, Valencia en De Laet verdwijnen uit de basis. Hun plaatsen worden ingenomen door Wijndal, Muja en Kerk.

Ik heb Orban gezegd dat we het kunnen missen als kiespijn. Ik hoop dat het een goede les voor hem is. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck kan schorsing Orban "missen als kiespijn". Dat Hein Vanhaezebrouck de rode kaart voor Gift Orban tegen Eupen te streng vindt, is intussen duidelijk. Op de persconferentie voor de topper tegen Antwerp geeft hij ook zijn redenering erachter. "Hij bracht zijn tegenstander niet in gevaar. Maar goed, het schorsingsvoorstel is aangepast. Je kan niet minder krijgen dan een speeldag en een extra voorwaardelijke." In beroep gaan had geen zin. "Ik heb Orban gezegd dat we dit kunnen missen als kiespijn", probeerde de T1 op zijn spits in te praten. "Zeker met onze beperkte groep. Ik hoop dat het een goede les is."

"Hij bracht zijn tegenstander niet in gevaar. Maar goed, het schorsingsvoorstel is aangepast. Je kan niet minder krijgen dan een speeldag en een extra voorwaardelijke."

In beroep gaan had geen zin. "Ik heb Orban gezegd dat we dit kunnen missen als kiespijn", probeerde de T1 op zijn spits in te praten. "Zeker met onze beperkte groep. Ik hoop dat het een goede les is."

Gent zonder Orban? Dan zet Vanhaezebrouck gewoon Tissoudali of een verrassing. Gent vangt dat wel op. Mark van Bommel

Geen geschorste Orban. Hein Vanhaezebrouck moet het morgen zonder steraanvaller Gift Orban doen. Die kreeg zondag in de partij tegen Eupen rood na wat duw- en trekwerk met Rune Paeshuyse. De Gent-coach vond het geen rood. Het bondsparket wel. Het stelde een schorsing voor van 1 match effectief en 1 met uitstel. Gent liet vandaag weten dat het dat voorstel aanvaardt. Met de boete van 1.500 euro erbij. Dat betekent dat Orban tegen Antwerp geschorst is. KAA Gent beklemtoont dat het voor Orban de eerste rode kaart is in 57 profwedstrijden.



Het bondsparket wel. Het stelde een schorsing voor van 1 match effectief en 1 met uitstel. Gent liet vandaag weten dat het dat voorstel aanvaardt. Met de boete van 1.500 euro erbij.



Dat betekent dat Orban tegen Antwerp geschorst is.



KAA Gent beklemtoont dat het voor Orban de eerste rode kaart is in 57 profwedstrijden.