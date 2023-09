KAA Gent aanvaardt schorsing Orban, spits ontbreekt morgen tegen Antwerp

Hein Vanhaezebrouck moet het morgen zonder steraanvaller Gift Orban doen. Die kreeg zondag in de partij tegen Eupen rood na wat duw- en trekwerk met Rune Paeshuyse. De Gent-coach vond het geen rood.



Het bondsparket wel. Het stelde een schorsing voor van 1 match effectief en 1 met uitstel. Gent liet vandaag weten dat het dat voorstel aanvaardt. Met de boete van 1.500 euro erbij.



Dat betekent dat Orban tegen Antwerp geschorst is.



KAA Gent beklemtoont dat het voor Orban de eerste rode kaart is in 57 profwedstrijden.