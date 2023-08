LIVE: Leoni knalt Anderlecht op voorsprong na doelpunt met geurtje aan

tweede helft, minuut 77. Daar is de gelijkmaker! Charleroi komt zowaar op gelijke hoogte. Andreou kan koppen aan de tweede paal en de bal gaat voorbij alles en iedereen in doel. .

Dan toch eens de thuisploeg in de tweede ploeg. Aanwinst Delaney haalt uit vanop een meter of 25, maar mikt te centraal op doel. Koffi slaat over.

Delaney laat zich zien. Dan toch eens de thuisploeg in de tweede ploeg. Aanwinst Delaney haalt uit vanop een meter of 25, maar mikt te centraal op doel. Koffi slaat over. . tweede helft, minuut 71.

Anderlecht ziet toch wat af na rust. Badji gaat goed voorbij Debast in de zestien, maar besluit daarna overactief in het zijnet.

tweede helft, minuut 61. Anderlecht ziet toch wat af na rust. Badji gaat goed voorbij Debast in de zestien, maar besluit daarna overactief in het zijnet. .

Het is niet dat ze niet proberen bij Charleroi, maar de bal gaat zo moeilijk tussen de palen. Badji controleert aardig, maar zijn schot in de draai mist richting.

tweede helft, minuut 59. Het is niet dat ze niet proberen bij Charleroi, maar de bal gaat zo moeilijk tussen de palen. Badji controleert aardig, maar zijn schot in de draai mist richting. .

clock 46'

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in het Lotto Park. Bij Charleroi is de Palestijn Dabbagh in de plaats gekomen van de bleke Bernier. Bij Anderlecht is Raman (geblesseerd?) in de kleedkamer gebleven voor Amuzu. .