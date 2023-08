LIVE: Invaller Amuzu kopt Anderlecht meteen weer op voorsprong na gelijkmaker van Andreou

De toegevoegde tijd is ingegaan. Met de ervaring van Augustinsson en Delaney erbij lijkt Anderlecht de zege toch over de streep te trekken.

De 90e minuut is stilaan in zicht. Charleroi begint beter aan een slotoffensief als het nog een punt wil pakken.

Heymans komt te laat op Delaney. De gele kaart is terecht. Het is meteen het laatste wapenfeit van de aanvaller van Charleroi.

clock 86'

