Anderlecht gaat tegen Charleroi op zoek naar de leidersplaats

vooraf, 12 uur 09. Charleroi wacht op eerste zege, Trebel meteen in de selectie. Met een 3 op 12 beleeft Charleroi niet de start waar het op gehoopt had. De Carolo's verloren één keer en speelden al drie keer gelijk. Op bezoek bij zijn ex-ploeg gaat Felice Mazzu dan ook op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Nieuwkomer Adrien Trebel, ook ex-Anderlecht, zit al meteen in de kern. .