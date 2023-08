Standard gaat tegen Cercle op zoek naar eerste zege van het seizoen

clock 11:16

vooraf, 11 uur 16. Beterschap voor Standard? Geen droomstart voor trainer Carl Hoefkens in Luik. Verlies tegen STVV en Union en vorige week een gelijkspel tegen aartsrivaal Charleroi. Bovendien konden de Rouches ook nog maar één keer scoren. Krijgen we vanmiddag beterschap? De Luikenaren zullen in elk geval beter willen doen dan vorig seizoen, want toen kwam Cercle met 0-4 winnen op Sclessin. .