LIVE: Weinig beterschap na rust, Standard-Cercle is op weg naar 0-0

Buitenspel. Meteen komt Minda in scoringspositie, maar oog in oog met Bodart faalt de invaller. Hij vertrok ook vanuit buitenspel, dus een eventueel feestje van Cercle zou niet zijn doorgegaan. . tweede helft, minuut 69.

tweede helft, minuut 68. Ook Muslic grijpt in. Lopes Da Silva, met geel achter zijn naam, en Gboho mogen gaan rusten. Minda en De Wilde mogen de wedstrijd volmaken. .

tweede helft, minuut 65. Net nadat hij een bal in de tribunes had geknald pakt Siquet uit met een goede voorzet. Gboho kan er net niet bij. .

tweede helft, minuut 63. Wat doet Hoefkens? Verrassende wissels bij Standard, want Hoefkens haalt Dragus en Price naar de kant. Dat zijn net de twee spelers die voor gevaar zorgden bij de thuisploeg. Canak en Mundle mogen zich bewijzen. .

tweede helft, minuut 60. Een beter moment van Cercle, dat aardig combineert. Deman is het eindstation van een goede aanval, maar stift het leer zomaar over de achterlijn. Muslic gelooft zijn ogen niet voor de dug-out. .

tweede helft, minuut 56. Ngoy op de bon. Er zit na rust wat meer scwhung in de wedstrijd, mét een heel actieve Ngoy. Hij gaat nu wel te stevig door op Somers en krijgt daar een gele kaart voor. .

Ook Bodart blijft foutloos. Ook Bodart moet een eerste keer ingrijpen in de tweede helft. De doelman heeft geen problemen met een schotje vanop afstand. . tweede helft, minuut 55.

Mooi tikje van Price. Weinig beterschap na de rust, al is Price toch een lichtpunt vandaag. Balikwisha lijkt te ver voor te zetten, maar de Noord-Ier puurt er toch nog een kans uit met een verrassende tik. Warleson moet redden. . tweede helft, minuut 51.

tweede helft, minuut 46. Tweede helft! Met hernieuwde moed is de tweede helft begonnen in Luik. Krijgen we een ander spelbeeld na rust? Dat zou leuk zijn... .