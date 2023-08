LIVE: Janssen zet met geweldige spitsengoal Antwerp op voorsprong tegen strijdbaar OHL

clock 21:35 rust, 21 uur 35. Uitblazen in de kleedkamer. Lawrence Visser geeft drie ademstoten. Eén goal is het voorlopige saldo in Leuven, dankzij een sterke Vincent Janssen. Die zette Pletinckx in zijn rug, en nam overhoeks Prévot te grazen. OH Leuven achter, maar de overrompeling die gevreesd/verwacht werd, is voorlopig niet aan de orde. . Uitblazen in de kleedkamer Lawrence Visser geeft drie ademstoten. Eén goal is het voorlopige saldo in Leuven, dankzij een sterke Vincent Janssen. Die zette Pletinckx in zijn rug, en nam overhoeks Prévot te grazen. OH Leuven achter, maar de overrompeling die gevreesd/verwacht werd, is voorlopig niet aan de orde.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Combinaties. OH Leuven combineert in het slot nog goed de Antwerpse zestien in. Opoku op Vlietinck, die met hakje zijn spits nét niet vindt. Dit is een beter Leuven dan we gewoon zijn.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Schrijvers mag zelf achter de vrije trap gaan staan. De bal vliegt goed, maar via een Antwerps hoofd belandt hij toch in corner.

clock 43' eerste helft, minuut 43. Siebe deelt uit. Schrijvers is bij afwezigheid van Maertens dé creatieve man bij OH Leuven. Eerst verstuurt hij Thorsteinsson met een mooie pass, iets later gaat hij over het been van de happende Vermeeren.

clock 39' Eerste redding Prévot. Vermeeren krijgt op 25 meter wat ruimte en besluit die nieuwe Fransman te testen. Prévot duwt goed weg. eerste helft, minuut 39.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Nu heeft Antwerp vertrouwen getankt. Op links gaat Balikwisha vlotjes voorbij Dom met een een-tweetje, maar op de kaats van Janssen staat hij net offside. Leuven moet opletten, voor het ineens twee goals achterstaat.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Janssen slaat toe! Leuven kan zoveel doen als ze willen, maar tegen dit soort Vincent Janssen kan je weinig. Janssen houdt, misschien te makkelijk, Ewoud Pletinckx af op een inspeelpass van De Laet, Draait en schiet overhoeks binnen. Prévot geklopt, Leuven weer achter.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Bibberen achteraan bij Antwerp. Een weggetrapte bal uit de Leuvense verdediging nodigt Banzuzi uit tot jagen en zijn werk levert op. Hij kan tot bij Opoku koppen, maar daar staan De Laet en Alderweireld nu wel goed op te letten.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Sagrado, met al zijn jeugdig enthousiasme, is in zijn verdedigen ook aanvallend. Al twee keer haalde hij een actie in de zestien er op eigenwijze manier eruit, met steeds risico op een fout. Maar voorlopig blijft hij feilloos.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Alderweireld probeert. Het eerste schot van Antwerp is een feit. De egelstelling van Leuven laat wat ruimte voor de held van 't Stad, maar dit schot van Alderweireld is niet zo goed als dat ander. Een metertje over.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Het vele vechten kruipt Janssen in de kleren, die na Vlietinck een minuutje eerder de tweede gele kaart van de match krijgt. In mekkeren heeft Lawrence Visser geen zin.

