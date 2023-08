Late kopbalgoal tegen Antwerp levert strijdbaar OHL tweede punt van het seizoen op

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Einde aan Den Dreef. Visser maakt een einde aan de wedstrijd. Voor OH Leuven zal deze wedstrijd als een overwinning aanvoelen, nadat het in de tweede helft via Sagrado gelijkmaakte. Met tien overleefde het nog tien minuten slotfase, al had Antwerp geen écht slotoffensief in huis. De bezoekers waren beter, maar vergaten hun voorsprong te verdubbelen. . Einde aan Den Dreef Visser maakt een einde aan de wedstrijd. Voor OH Leuven zal deze wedstrijd als een overwinning aanvoelen, nadat het in de tweede helft via Sagrado gelijkmaakte. Met tien overleefde het nog tien minuten slotfase, al had Antwerp geen écht slotoffensief in huis. De bezoekers waren beter, maar vergaten hun voorsprong te verdubbelen.

clock 90+8' tweede helft tweede helft, minuut 98 match afgelopen

Ook Toby naar voren Antwerp wil geen puntendeling en stuurt nu Alderweireld naar voren als ersatzaanvaller. Grote kansen zitten er niet in voor The Great Old.

clock 90+4' Gele kaart voor Richie Sagrado van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 94 yellow card Richie Sagrado OH Leuven

Sagrado ook hard met de benen Na twee corners kan Antwerp lopen met de bal, enfin, het is Mandela Keita die uitbreekt. Sagrado ziet zijn oude maatje in de buurt en haalt uit met de zeis. Geel is meer dan terecht.

Voor Leuven is het nu uitbreken wat de kansen oplevert. N'Dri op links, maar hij staat met Braut Brunes alleen tegen vijf Antwerpenaren. Een corner is het beste dat hij kon afdwingen.

Met tienen moet OH Leuven nog zeven minuten overleven. Veel aanvallen zit er niet in, vooral hopen dat Antwerp niet scoort. Valencia zet zich nu op links goed door en trekt voor, maar nu staat Pletinckx wel goed te verdedigen.

clock 90+1' Er komen 7 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 7 - extra time Er komen 7 minuten extra tijd bij.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij OH Leuven, Joël Schingtienne erin, Thibault Vlietinck eruit wissel substitution out Thibault Vlietinck substitution in Joël Schingtienne

De slogan bewaarheid Ondertussen is Antwerp wel gevaarlijk. Heel veel dreigen doet Valencia, maar schieten lukt dan weer niet. Unscripted drama, jawel!

Mendyl de douche in Het is een dol einde aan Den Dreef. Mendyl kreeg bij de uiteindelijk ingetrokken penalty geel voor protest en haalt nu grofweg een Antwerpse aanval eruit. Dat is wel verdiend geel, maar ook z'n tweede. Even vroeger naar de douches voor de Marokkaan.

clock 87' Tweede gele kaart voor Hamza Mendyl van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 87 yellow to red card Hamza Mendyl OH Leuven

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Antwerp, Chidera Ejuke erin, Arthur Vermeeren eruit wissel substitution out Arthur Vermeeren substitution in Chidera Ejuke

Maar het gevaar schuilt aan de overkant! Braut Brunes kan gaan lopen met de bal, en ziet te laat dat N'Dri mee is en kan gaan lopen naar de goal. Weg kans.

Antwerp furieus De bezoekers hebben de gelijkmaker eigenlijk aan zichzelf te danken, want vergaten OHL dood te maken. Nu gaat het wel nadrukkelijker op zoek naar een winning goal.

Even adem inhouden, want De Laet gaat in duel met N'Dri half over de tegenstander en landt slecht. Ritchie is van sterk materiaal gemaakt en gaat na wat bollekewrijf gewoon weer verder.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Sagrado kopt de bal binnen: 1-1 en Leuven leeft weer.

clock 82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Richie Sagrado van OH Leuven. 1, 1. goal OH Leuven Antwerp einde 1 1

Sagrado met het hoofd! Leuven heeft zijn gelijkmaker beet! Vlietinck neemt een corner op rechts voor zijn rekening en de Leuvense jongeling komt geweldig ingelopen, wordt alleen gelaten en kopt bijna een gat in de netten. Butez kan er niets aan doen, de tweede voor de jongeling.