Haalt Antwerp ook uit tegen zwalpend OH Leuven?

Antwerp maakt vanavond de verplaatsing naar OH Leuven. De kampioen vernederde afgelopen week KV Kortrijk in eigen huis en zal die lijn willen doortrekken. OH Leuven telt 1 op 9 en moet een goede prestatie neerzetten om de fans, die na de wedstrijd op Union in opstand kwamen, te sussen. Volg live vanaf 20.45 uur via Radio 1 of deze liveblog.