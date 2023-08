Union wil in Mechelen zijn perfect rapport behouden

De resultaten zijn er, maar we kunnen nog steeds veel verbeteren.

vooraf, 11 uur 40. De resultaten zijn er, maar we kunnen nog steeds veel verbeteren. Alexander Blessin (trainer Union).

Krijgen we vanavond een betere prestatie te zien?

vooraf, 11 uur 37. Mechelen wil zich weer herpakken. Na een bemoedigend gelijkspel op de eerste speeldag tegen Club Brugge, konden Steven Defour en co geen vervolg breien aan dat resultaat. Tegen Gent en RWDM gingen ze twee keer de boot in. Krijgen we vanavond een betere prestatie te zien?

vooraf, 11 uur 36. Union meteen op niveau. Ondanks de vele transfers is Union onder nieuwe trainer Blessin erg goed bezig. Overwinningen kwamen er al tegen Anderlecht, OHL en Standard. Is Mechelen het vierde slachtoffer of lopen ze vanavond voor het eerst tegen puntenverlies aan? .