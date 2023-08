LIVE: Mrabti opent de score voor KV Mechelen, Puertas raakt de lat

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. Na 50 intense én aangename minuten gaan we rusten Achter De Kazerne. KV Mechelen leidt met 1-0, maar is zeker nog niet klaar met Union.

clock 45+4' Puertas mikt op de lat. Bijna is het nog 1-1 vlak voor de rust. De hoekschop van Vanhoutte wordt door Machida goed teruggelegd tot bij Puertas. Zijn stuiterbal eindigt op de lat. eerste helft, minuut 49.

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Union krijgt nog een hoekschop dankzij Puertas. Veel deden de Brusselaars nog niet met hun corners vanavond.

clock 45+1' Lauerbach scoort (niet). KV Mechelen heeft Union helemaal onder de knoet ineens. Lauerbach wordt goed weggestuurd en maakt het dito af. Maar de Duitser vertrok vanuit buitenspel en dus gaat het feestje van de thuisploeg niet door. eerste helft, minuut 46.

clock 45+1' Er komen 3 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Het antwoord van Union komt er op corner. Puertas pikt op op de rand van de grote rechthoek, maar raakt niet door het bos aan benen.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Mrabti knalt de bal tegen de touwen.

clock 39' eerste helft, minuut 39. KV Mechelen heeft eindelijk een veldgoal gemaakt dit seizoen. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Kerim Mrabti van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen Union rust 1 0

clock 37' eerste helft, minuut 37. Geweldige trap Mrabti. Op de tegenaanval maakt KV Mechelen er 1-0 van. Schoofs ziet Mrabti aan de overkant en bedient hem ook. De Zweed twijfelt niet en knalt het leer keihard voorbij Moris in doel.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Net als aan de overkant pakt ook Union uit met een ingestudeerd nummertje op corner. Puertas is het eindstation en jaagt de bal bijna het stadion uit.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Union drukt KV Mchelen nu toch al een paar minuten terug richting de eigen zestien. Vooral Lapoussin is heel actief, maar niet altijd even gelukkig in zijn acties.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Het is al even geleden dat één van beide doelmannen in actie moest komen. Wanneer krijgen we nog eens een uitgespeelde kans?

clock 30' eerste helft, minuut 30. Even drinken Achter De Kazerne.

clock 26' Onderbreking. Het is nog altijd erg warm buiten en dus legt Wim Smet de wedstrijd even stil voor een drinkpauze. Bijtanken is ook nodig na het felle wedstrijdbegin. eerste helft, minuut 26.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Storm laat het liggen. Storm profiteert van een moment van misorganisatie bij Union om alleen de zestien binnen te komen. Hij zoekt in eerste instantie naar Lauerbach, maar vindt die niet. In de herneming knalt hij de rebound zelf naast.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Halfweg de eerste helft heeft Union de wedstrijd in handen. KV Mechelen probeert er op de counter uit te komen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. De storm is een beetje gaan liggen. Tom Boudeweel op Radio 1.