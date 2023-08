LIVE: Behoudt AA Gent als enige een perfect rapport of trekt STVV punten af?

Fase per fase

clock 8' eerste helft, minuut 8. 0-1! Derde keer, goede keer voor STVV! Koita krijgt veel te veel ruimte en mag uithalen vanaf de linkerkant van het strafschopgebied. De bal wijkt nog af op Kandouss, waardoor Nardi kansloos aan de grond genageld staat.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Het gaat meteen goed op en af. Bocat passeert een wegglijdende Samoise, het schot vormt opnieuw geen bedreiging voor Nardi. Een minuut later trekt diezelfde Bocat de bal scherp voor doel, maar vindt hij Kaya net niet. Bij Gent spelen ze toch met vuur.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De reactie van Gent laat niet lang op zich wachten. Fofana slalomt tussen drie Kanaries, zijn voorzet belandt tegen de arm van een verdediger. Geen handspel, oordeelt Lambrechts.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het is STVV dat een eerste keer de neus aan het venster steekt. Kaya haalt vanaf de rand van de 16 in één keer uit, maar ziet zijn schot voorlangs hobbelen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:01 eerste helft, 16 uur 01. Aftrap! We zijn eraan begonnen in Gent. Stomen de Buffalo's door naar een vierde overwinning op rij in de competitie?

clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. De spelers trekken de catacomben in en de fans zoeken hun stoeltje in een zonovergoten Ghelamco Arena. Nog 5 minuten tot de aftrap.

clock 15:52 vooraf, 15 uur 52. We komen vechten voor een punt. Op het einde zien we wel waar we stranden. Thorsten Fink.

clock 15:49 vooraf, 15 uur 49. Dat we alleen leider kunnen worden? Daar zijn we niet mee bezig. Hein Vanhaezebrouck.

clock 15:36 vooraf, 15 uur 36. Zowel Gent als STVV kenden een prima seizoensstart, maar moesten afgelopen week een eerste nederlaag incasseren. De Oost-Vlamingen gingen in Polen onderuit in de terugwedstrijd bij Pogon Szczecin, STVV verloor thuis tegen Anderlecht. Kan een van beide teams vandaag de rug rechten?

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. Voor de laatste partij tussen Gent en STVV in de Ghelamco Arena moeten we al terug naar juli 2022. Toen zorgde een late goal van Hayashi voor een 1-1 gelijkspel op speeldag 2. In de terugwedstrijd op Stayen gingen de Buffalo's wel eenvoudig winnen: 0-3 tegen een tienkoppig Sint-Truiden.

In de terugwedstrijd op Stayen gingen de Buffalo's wel eenvoudig winnen: 0-3 tegen een tienkoppig Sint-Truiden.

clock 15:18 vooraf, 15 uur 18. Bij STVV zien we 1 nieuwe Kanarie aan de aftrap. Fujita moet de blessure van draaischijf Ito proberen op te vangen.

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. Gent straks alleen leider? Na de nederlaag van Union op het veld van KV Mechelen is Gent de enige ploeg in onze competitie die nog steeds een perfect rapport heeft. Staan de Buffalo's straks met 12 op 12 alleen aan de leiding van de Jupiler Pro League?

clock 15:06 vooraf, 15 uur 06. 2 wijzigingen. Gent doet het uitstekend tot dusver, dus heeft Hein Vanhaezebrouck weinig reden om zijn team om te gooien. Toch voert hij vandaag 2 wijzigingen door in vergelijking met de wedstrijd tegen Westerlo. Torunarigha en Hjulsager moeten plaatsmaken voor nieuwkomer Brown en Fofana.

clock 14:44 De Nederlander Aad Koudijzer geeft straks de aftrap. Hij speelde tussen 1978 en 1984 voor AA Gent, waarmee hij de Beker van België won. vooraf, 14 uur 44.

clock Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Ismaël Kandouss, Tsuyoshi Watanabe, Archie Brown, Matisse Samoise, Julien De Sart, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Malick Fofana, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban Opstelling KAA Gent Paul Nardi, Ismaël Kandouss, Tsuyoshi Watanabe, Archie Brown, Matisse Samoise, Julien De Sart, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Malick Fofana, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban

clock Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Rein van Helden, Matte Smets, Bruno Godeau, Daiki Hashioka, Mathias Delorge Knieper, Joel Chima Fujita, Eric Junior Bocat, Jarne Steuckers, Fatih Kaya, Aboubakary Koita Opstelling STVV Daniel Schmidt, Rein van Helden, Matte Smets, Bruno Godeau, Daiki Hashioka, Mathias Delorge Knieper, Joel Chima Fujita, Eric Junior Bocat, Jarne Steuckers, Fatih Kaya, Aboubakary Koita