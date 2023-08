Anderlecht gaat voor 9 op 9 tegen Westerlo, Mats Rits staat meteen in de basis

Ook aan de kant van Westerlo merken we vier wissels op. Gillekens vervangt Bolat in doel en ook Tagir en Mebude zijn nieuw in de ploeg. Voor de rest zal vooral Stassin dat hij een basisplaats heeft veroverd, want hij ontmoet zijn vorige werkgever.

vooraf, 12 uur 40. Vroeger had Anderlecht wel vaker last met Westerlo. De 6-0 en de 5-0 in 't Kuipje op het eind van vorige eeuw blijven geweldige herinneringen in de Kempen. De laatste tijd maakt Westerlo Anderlecht ook het leven zuur in het Lotto Park. Het is ongeslagen in bij zijn laatste twee bezoekjes aan paars-wit, en dat na een reeks van elf nederlagen. .