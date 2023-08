Geen Debast bij Anderlecht, nieuwkomer Flips meteen op de bank

clock 13:19 vooraf, 13 uur 19. We willen Flips meteen dicht bij het team brengen, maar hij heeft natuurlijk nog wat tijd nodig. Debast wou vandaag heel graag spelen, maar we hebben hem niet wedstrijdfit gekregen. Hij was gisteren bijna aan het wenen, omdat hij niet kon spelen. Het is een kleine blessure en we hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt om hem fit te krijgen. Ook Delcroix is jammer genoeg out met een blessure. Brian Riemer. We willen Flips meteen dicht bij het team brengen, maar hij heeft natuurlijk nog wat tijd nodig. Debast wou vandaag heel graag spelen, maar we hebben hem niet wedstrijdfit gekregen. Hij was gisteren bijna aan het wenen, omdat hij niet kon spelen. Het is een kleine blessure en we hebben er alles aan gedaan, maar het is niet gelukt om hem fit te krijgen. Ook Delcroix is jammer genoeg out met een blessure. Brian Riemer

clock 13:13 Nieuwkomer Flips zit meteen op de bank. vooraf, 13 uur 13. Nieuwkomer Flips zit meteen op de bank.

clock 13:12 vooraf, 13 uur 12. Competitiestart. STVV is met 6 op 6 aanzienlijk beter aan de competitie begonnen dan vorig seizoen. Toen opende het met 2 op 6 en kon het pas op de vijfde speeldag een eerste keer winnen. Anderlecht doet voorlopig even goed als vorig seizoen, ook toen opende het met een 3 op 6.

clock 13:12 vooraf, 13 uur 12. We hebben al 6 punten, dat is heel belangrijk. We moeten wel nederig blijven, wij zijn geen ploeg voor de top vijf. We willen een goede wedstrijd spelen, hopelijk wordt het een open match. Thorsten Fink.

clock 13:10 vooraf, 13 uur 10. Twee clean sheets voor STVV. Bij Anderlecht is het na twee speeldagen nog wachten op de eerste veldgoal. Paars-wit kon in de eerste twee wedstrijden slechts één keer scoren en bovendien deed Kasper Dolberg dat vanaf de penaltystip. Ook STVV baadt met twee treffers na twee speeldagen niet in weelde, maar daar staat tegenover dat het ook nog geen enkel doelpunt slikte.



Ook STVV baadt met twee treffers na twee speeldagen niet in weelde, maar daar staat tegenover dat het ook nog geen enkel doelpunt slikte.

clock 12:51 vooraf, 12 uur 51. Anderlecht 7 matchen op rij ongeslagen tegen STVV. Vorig seizoen had Anderlecht weinig moeite met STVV. Op Stayen boekte het een ruime 0-3-overwinning en ook in het Lotto Park was paars-wit duidelijk te sterk met een 3-1-zege. Voor STVV is het al van 25 november 2018 geleden dat het paars-wit nog eens kon verslaan. Op Stayen werd het toen 4-2. Sindsdien won Anderlecht maar liefst zes van de zeven onderlinge duels, één keer kon STVV een puntje pakken. Zet Anderlecht die ongeslagen reeks vandaag voort?

Voor STVV is het al van 25 november 2018 geleden dat het paars-wit nog eens kon verslaan. Op Stayen werd het toen 4-2. Sindsdien won Anderlecht maar liefst zes van de zeven onderlinge duels, één keer kon STVV een puntje pakken. Zet Anderlecht die ongeslagen reeks vandaag voort?

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Behoudt STVV perfect rapport? Na de gemiste competitiestart tegen Union haalde Anderlecht vorige week opgelucht adem dankzij de driepunter tegen Antwerp. Die lijn doortrekken tegen STVV wordt geen sinecure, want de Truienaars blaken van vertrouwen na een verrassend sterk begin van het seizoen. Zowel thuis tegen Standard als op bezoek bij Kortrijk pakte STVV de volle buit. 6 op 6 dus, enkel Union en AA Gent slaagden daar ook in.

Zowel thuis tegen Standard als op bezoek bij Kortrijk pakte STVV de volle buit. 6 op 6 dus, enkel Union en AA Gent slaagden daar ook in.

clock 12:43 vooraf, 12 uur 43. STVV zonder Ananou. Ook bij STVV is er maar één wijziging in de basisploeg. Hashioka komt daar in het team, hij vervangt de geblesseerde Ananou.

clock 12:41 vooraf, 12 uur 41. Debast is afwezig bij Anderlecht. Zeno Debast was twijfelachtig voor deze wedstrijd en zit vandaag niet in de wedstrijdselectie. Of heeft zijn afwezigheid te maken met een nakende transfer? Patris komt daardoor in elk geval in de basis bij Anderlecht. Voorts kiest Riemer voor dezelfde namen die vorige week aan de aftrap stonden tegen Antwerp.



Patris komt daardoor in elk geval in de basis bij Anderlecht. Voorts kiest Riemer voor dezelfde namen die vorige week aan de aftrap stonden tegen Antwerp.

clock 12:38 vooraf, 12 uur 38.

clock 10:21 vooraf, 10 uur 21.

clock 10:15 vooraf, 10 uur 15. Nieuwkomer Flips al in de selectie, ook Debast van de partij. Anderlecht-coach Brian Riemer laat er geen gras over groeien. Gisteren stelde de recordkampioen met Alexis Flips (23) zijn nieuwe aanvallende middenvelder voor, vandaag maakt de Fransman mogelijk al zijn debuut voor paars-wit. Kan de nieuwkomer meteen voor de nodige creativiteit zorgen? Ook Zeno Debast maakt de trip naar Limburg. De centrale verdediger had de afgelopen week wat last van een kleine blessure, maar lijkt nu toch wedstrijdfit.

clock 10:15 vooraf, 10 uur 15. Jupiler Pro League Anderlecht heeft met jonge Fransman Alexis Flips zijn broodnodige spelmaker beet

clock 10:10 vooraf, 10 uur 10. Behoudt STVV zijn maximum? Na zeges tegen Standard en Kortrijk heeft STVV zich tot revelatie van het seizoensbegin ontpopt. De Kanaries hebben als één van de weinige ploegen nog het maximum van de punten en willen die lijn straks tegen Anderlecht gewoon doortrekken. Volgen de manschappen van trainer Thorsten Fink het voorbeeld van Union of kan Anderlecht voortbouwen op de knappe thuiszege tegen Antwerp?

clock 10:08 vooraf, 10 uur 08.

clock 10:08 - Vooraf Vooraf, 10 uur 08

clock Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Rein van Helden, Matte Smets, Bruno Godeau, Daiki Hashioka, Mathias Delorge Knieper, Ryotaro Ito, Eric Junior Bocat, Jarne Steuckers, Fatih Kaya, Aboubakary Koita

clock Opstelling Anderlecht. Maxime Dupé, Killian Sardella, Louis Patris, Jan Vertonghen, Moussa Ndiaye, Théo Leoni, Amadou Diawara, Mario Stroeykens, Anders Dreyer, Kasper Dolberg, Francis Amuzu