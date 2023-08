Anderlecht wil goede lijn doortrekken tegen revelatie STVV, nieuwkomer Flips meteen in selectie

clock 10:15

vooraf, 10 uur 15. Nieuwkomer Flips al in de selectie, ook Debast van de partij. Anderlecht-coach Brian Riemer laat er geen gras over groeien. Gisteren stelde de recordkampioen met Alexis Flips (23) zijn nieuwe aanvallende middenvelder voor, vandaag maakt de Fransman mogelijk al zijn debuut voor paars-wit. Kan de nieuwkomer meteen voor de nodige creativiteit zorgen? Ook Zeno Debast maakt de trip naar Limburg. De centrale verdediger had de afgelopen week wat last van een kleine blessure, maar lijkt nu toch wedstrijdfit. .