LIVE: KV Mechelen in de problemen na nieuwe treffer van Biron

Fase per fase

clock 82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij KV Mechelen, Julien Ngoy erin, Kerim Mrabti eruit wissel substitution out Kerim Mrabti substitution in Julien Ngoy

clock 78' tweede helft, minuut 78. Bijna de 2-0. KV Mechelen moet nu komen en dan ligt er ruimte in de rug. Daar kan Gueye bijna van profiteren, maar Bates redt nog in extremis op de lijn. Het was bijna boeken toe.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Biron doet het dan toch! Daar is het openingsdoelpunt. Niemand minder dan Mickaël Biron doet de netten trillen. Hij werkt een fraaie assist van De Sart prima af. Meteen al zijn derde treffer van het seizoen.

clock 74' Biron met de voorsprong na een knappe assist van De Sart. tweede helft, minuut 74. Biron met de voorsprong na een knappe assist van De Sart

clock 74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Mickaël Biron van RWDM. 1, 0. goal RWDM KV Mechelen 83' 1 0

clock 73' tweede helft, minuut 73. Dan toch eens een kans voor KV Mechelen. Lauberbach zet zich op links goed door en schiet dan vanuit een scherpe hoek. Zo kan je Defourny moeilijk verslaan.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Mechelen, Dimitri Lavalée erin, Rafik Belghali eruit wissel substitution out Rafik Belghali substitution in Dimitri Lavalée

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Mechelen, Alec Van Hoorenbeeck erin, Daam Foulon eruit wissel substitution out Daam Foulon substitution in Alec Van Hoorenbeeck

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Mechelen, Sandy Walsh erin, Nikola Storm eruit wissel substitution out Nikola Storm substitution in Sandy Walsh

clock 68' tweede helft, minuut 68. Steven Defour voelt dat zijn team de grip op de partij aan het verliezen is. Hij gooit liefst drie nieuwe krachten in de strijd. Walsh, Lavalée en Van Hoorenbeeck moeten KV Mechelen aan de zege helpen.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij RWDM, Makhtar Gueye erin, Florent Sanchez eruit wissel substitution out Florent Sanchez substitution in Makhtar Gueye

clock 65' tweede helft, minuut 65. Daar is de volgende kans al. Biron is sneller op de bal dan Bates en kan ook deviëren. Coucke moet uitpakken met een prima reflex. De 1-0 hangt in de lucht.

clock 64' tweede helft, minuut 64. shot on goalpost Biron treft de paal! Daar was bijna het openingsdoelpunt. Biron dolt wat met Bates en schakelt zijn belager ook uit. De spits haalt uit met rechts en ziet zijn poging op de paal uit elkaar spatten. Hier komt Mechelen goed weg.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Bijna Biron. RWDM steekt de neus aan het venster en komt wat beter voor de dag. Nu weet Biron wel raad met een voorzet vanop rechts. De spits van de thuisploeg haalt in één tijd uit en ziet zijn poging naast belanden.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Vinnige Rikelmi. Het gevaar komt nu nagenoeg altijd van de voeten van Rikelmi. De Braziliaanse invaller probeert het nu een keer vanuit de tweede lijn. Coucke kan makkelijk pakken.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Rikelmi zet na een goede aanname een aanval op gang. Zijn spits Biron kan net niet bij de bal om gevaarlijk te zijn.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Rikelmi is wel goed ingevallen. Hij toont zich balvast en pakt zelfs een keer uit met een fraai Zidannetje. Die frivoliteit miste RWDM wel een beetje in de eerste helft.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 17:05 tweede helft, 17 uur 05. Start 2e helft. We voetballen weer in Brussel. Rikelmi is de nieuwe naam bij RWDM en ook KV Mechelen wisselt aan de rust. Malede krijgt zijn kans na de pauze.