LIVE: Het is zoeken naar kansen in eerste helft tussen RWDM en KV Mechelen

Fase per fase

clock 16:49 rust, 16 uur 49. Rust. We gaan rusten na een tweede helft die bitter weinig om het lijf had. Beide doelmannen moesten zich slechts één keer onderscheiden zodat we voorlopig op onze honger blijven zitten. Hopelijk brengt de tweede helft beterschap. . Rust We gaan rusten na een tweede helft die bitter weinig om het lijf had. Beide doelmannen moesten zich slechts één keer onderscheiden zodat we voorlopig op onze honger blijven zitten. Hopelijk brengt de tweede helft beterschap.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 38' eerste helft, minuut 38. Nog een keer wat opschudding. Rob Schoofs verstuurt iets tussen een voorzet en een schot. Het vizier van de kapitein staat nog niet echt op scherp. Met zulke kleine kansjes moeten we het voorlopig stellen. . Nog een keer wat opschudding. Rob Schoofs verstuurt iets tussen een voorzet en een schot. Het vizier van de kapitein staat nog niet echt op scherp. Met zulke kleine kansjes moeten we het voorlopig stellen.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Poging Biron. Daar is de eerste poging tussen de palen voor RWDM. We hebben er iets meer dan een halfuur op moeten wachten. Het schot komt van de voet van Biron die Coucke tot een prima redding dwingt. . Poging Biron Daar is de eerste poging tussen de palen voor RWDM. We hebben er iets meer dan een halfuur op moeten wachten. Het schot komt van de voet van Biron die Coucke tot een prima redding dwingt.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Defourny kan nu een vluchtschot van Schoofs makkelijk plukken. Er zat iets te weinig venijn in die poging van de Mechelse kapitein. . Defourny kan nu een vluchtschot van Schoofs makkelijk plukken. Er zat iets te weinig venijn in die poging van de Mechelse kapitein.

clock 22' eerste helft, minuut 22. RWDM krijgt op aanvallend vlak niet veel in mekaar geknutseld. In de zone van de waarheid sluipt er steeds wel een slordigheid in het spel. . RWDM krijgt op aanvallend vlak niet veel in mekaar geknutseld. In de zone van de waarheid sluipt er steeds wel een slordigheid in het spel.

clock 18' Redding Defourny. Storm pakt nog eens uit met zijn handelsmerk: naar binnen komen vanop links om dan de korte hoek te viseren. Defourny komt echter op de proppen met een prima save. We hebben wel een eerste echte noemenswaardige kans genoteerd. . eerste helft, minuut 18. crucial save Redding Defourny Storm pakt nog eens uit met zijn handelsmerk: naar binnen komen vanop links om dan de korte hoek te viseren. Defourny komt echter op de proppen met een prima save. We hebben wel een eerste echte noemenswaardige kans genoteerd.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Ook een keer wat ruimte voor RWDM. Dailly kan bijna met het leer aan de haal gaan. Vanlerberghe steekt daar met een prima tackle een stokje voor. . Ook een keer wat ruimte voor RWDM. Dailly kan bijna met het leer aan de haal gaan. Vanlerberghe steekt daar met een prima tackle een stokje voor.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Zoeken naar kansen. Een eerste keer wat gevaar in de buurt van de zestien. Schoofs neemt een afvallende bal meteen op de slof, maar ziet zijn poging afgeblokt worden. We wachten nog op een eerste schot tussen de palen. . Zoeken naar kansen Een eerste keer wat gevaar in de buurt van de zestien. Schoofs neemt een afvallende bal meteen op de slof, maar ziet zijn poging afgeblokt worden. We wachten nog op een eerste schot tussen de palen.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Er is dan toch een keer wat ruimte, hogerop op het veld. Mrabti krijgt het leer aan de voet en ziet zijn doorsteekpas richting Hairemans onderschept worden. . Er is dan toch een keer wat ruimte, hogerop op het veld. Mrabti krijgt het leer aan de voet en ziet zijn doorsteekpas richting Hairemans onderschept worden.

clock 11' eerste helft, minuut 11.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Hoge pressing. Het balbezit is voor KV Mechelen, maar het is moeilijk om op de helft van RWDM te geraken. De thuisploeg zet namelijk hoge druk op de man in balbezit zodat het moeilijk is om uit te voetballen. . Hoge pressing Het balbezit is voor KV Mechelen, maar het is moeilijk om op de helft van RWDM te geraken. De thuisploeg zet namelijk hoge druk op de man in balbezit zodat het moeilijk is om uit te voetballen.

clock 8' eerste helft, minuut 8. De bezoekers versturen dan toch een keer een lange bal richting Storm. Die kan bijna met het leer aan de haal, al is Heris wel bij de pinken om het gevaar onschadelijk te maken. . De bezoekers versturen dan toch een keer een lange bal richting Storm. Die kan bijna met het leer aan de haal, al is Heris wel bij de pinken om het gevaar onschadelijk te maken.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Bij KV Mechelen proberen ze van achteruit op te bouwen, maar RWDM zet het wel goed vast. Het is zoeken naar openingen die er voorlopig niet zijn. . Bij KV Mechelen proberen ze van achteruit op te bouwen, maar RWDM zet het wel goed vast. Het is zoeken naar openingen die er voorlopig niet zijn.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:01 eerste helft, 16 uur 01. Aftrap. De partij is op gang getrapt in een zonovergoten Edmond Machtensstadion. Wie gaat er met de drie punten aan de haal? . Aftrap De partij is op gang getrapt in een zonovergoten Edmond Machtensstadion. Wie gaat er met de drie punten aan de haal?

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51. De spelers moeten nu bevestigen na die mooie zege tegen Leuven. . Claudio Caçapa. De spelers moeten nu bevestigen na die mooie zege tegen Leuven. Claudio Caçapa

clock 15:49 vooraf, 15 uur 49. We spelen tegen een directe tegenstander met gelijk lopende ambities. . Steven Defour. We spelen tegen een directe tegenstander met gelijk lopende ambities. Steven Defour

clock 15:43 vooraf, 15 uur 43.