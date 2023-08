LIVE: Forfaitcijfers voor Club Brugge! Ook Zinckernagel heeft zijn tweede beet

Fase per fase

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Club Brugge, Michal Skóras erin, Philip Zinckernagel eruit wissel substitution out Philip Zinckernagel substitution in Michal Skóras

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Club Brugge, Kyriani Sabbe erin, Tajon Buchanan eruit wissel substitution out Tajon Buchanan substitution in Kyriani Sabbe

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KAS Eupen, Teddy Alloh erin, Brandon Baiye eruit wissel substitution out Brandon Baiye substitution in Teddy Alloh

clock 69' tweede helft, minuut 69. Het is een demonstratie van Club Brugge. Glenn Martens op Radio 1. Het is een demonstratie van Club Brugge. Glenn Martens op Radio 1

clock 67' tweede helft, minuut 67. Zinckernagel met de forfaitscore! Het gaat plots bijzonder hard. Vanaken legt met veel gevoel het leer aan de tweede paal en daar glijdt Zinckernagel de 0-5 in doel. Het is al zijn tweede van de namiddag. . Zinckernagel met de forfaitscore! Het gaat plots bijzonder hard. Vanaken legt met veel gevoel het leer aan de tweede paal en daar glijdt Zinckernagel de 0-5 in doel. Het is al zijn tweede van de namiddag.

clock 66' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 66 door Philip Zinckernagel van Club Brugge. 0, 5. goal KAS Eupen Club Brugge 74' 0 5

clock 65' tweede helft, minuut 65. Ronny Deila geeft enkele namen nog een kans. Jaremtsjoek en Nielsen komen in de ploeg en mogen nog een klein halfuur meespelen. . Ronny Deila geeft enkele namen nog een kans. Jaremtsjoek en Nielsen komen in de ploeg en mogen nog een klein halfuur meespelen.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Club Brugge, Casper Nielsen erin, Hugo Vetlesen eruit wissel substitution out Hugo Vetlesen substitution in Casper Nielsen

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Club Brugge, Roman Yaremchuk erin, Igor Thiago eruit wissel substitution out Igor Thiago substitution in Roman Yaremchuk

clock 62' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 62 door Andreas Skov Olsen van Club Brugge. 0, 4. goal KAS Eupen Club Brugge 74' 0 4

clock 62' tweede helft, minuut 62. Daar is dan toch de 0-4! Het was slechts uitstel van executie. Skov Olsen neemt een afvallende bal heerlijk op de slof. De pegel vliegt voorbij doelman Slonina. . Daar is dan toch de 0-4! Het was slechts uitstel van executie. Skov Olsen neemt een afvallende bal heerlijk op de slof. De pegel vliegt voorbij doelman Slonina.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Bijna de 0-4. Bij Eupen krijgen ze bal niet goed weg en daar kan Club bijna van profiteren. Het is De Cuyper die kan afdrukken, maar zijn poging via Paeshuyse in hoekschop ziet verdwijnen. . Bijna de 0-4 Bij Eupen krijgen ze bal niet goed weg en daar kan Club bijna van profiteren. Het is De Cuyper die kan afdrukken, maar zijn poging via Paeshuyse in hoekschop ziet verdwijnen.

clock 59' tweede helft, minuut 59. Eupen krijgt een vrije trap op een interessante plek. Magnée knalt het leer echter pardoes in de muur. . Eupen krijgt een vrije trap op een interessante plek. Magnée knalt het leer echter pardoes in de muur.

clock 58' Gele kaart voor Brandon Mechele van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 58 yellow card Brandon Mechele Club Brugge

clock 56' tweede helft, minuut 56. Pegel Skov Olsen. Ook Club Brugge heeft een eerste mogelijkheid in de tweede helft beet. Skov Olsen ontfermt zich over een afvallende bal en haalt verschroeiend uit. De poging vliegt over de kooi van Slonina. . Pegel Skov Olsen Ook Club Brugge heeft een eerste mogelijkheid in de tweede helft beet. Skov Olsen ontfermt zich over een afvallende bal en haalt verschroeiend uit. De poging vliegt over de kooi van Slonina.

clock 52' tweede helft, minuut 52. Nuhu heeft iets bijzonder fraais in gedachten. Hij verovert de bal op eigen helft en probeert dan vanop de middenlijn Mignolet te verrassen. Het schot is echter niet precies genoeg. Niet veel later moet Mignolet een schot nog klemmen. . Nuhu heeft iets bijzonder fraais in gedachten. Hij verovert de bal op eigen helft en probeert dan vanop de middenlijn Mignolet te verrassen. Het schot is echter niet precies genoeg. Niet veel later moet Mignolet een schot nog klemmen.

clock 50' tweede helft, minuut 50.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Charles-Cook trekt op links eens zijn turbo op gang. Mechele kan echter gelijke tred houden en houdt de raid van de 26-jarige spits tegen. . Charles-Cook trekt op links eens zijn turbo op gang. Mechele kan echter gelijke tred houden en houdt de raid van de 26-jarige spits tegen.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen