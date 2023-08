Club Brugge moet opmars verder zetten in Eupen, geen spoor van Rits in selectie

clock 13:24

vooraf, 13 uur 24. Mats Rits op weg naar de uitgang? In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Akureyri is er vandaag geen spoor meer van Mats Rits bij Club Brugge. De 30-jarige middenvelder lijkt nu toch defintief op weg naar Anderlecht. Er is zelfs sprake dat de deal bijna helemaal rond is en Rits morgen zijn medische testen zou afleggen. To be continued... .