LIVE: Koude douche voor Charleroi! Dragus zet de eerste kans voor Standard meteen om

clock 43' eerste helft, minuut 43. Standard controleert. Standard heeft een metamorfose doorgemaakt sinds de openingstreffer. De ploeg straalt meer rust uit en eist nu het balbezit op.

clock 40' eerste helft, minuut 40. De wedstrijd ligt even stil voor een blessurebehandeling bij Knezevic. Het moment voor Mazzu om even te overleggen met Zorgane. Charleroi is de schwung van voor de tegengoal helemaal kwijt.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Bij Charleroi moeten ze toch even bekomen van deze opdoffer. De thuisploeg had de touwtjes stevig in handen, maar kijkt plots tegen een achterstand aan. Bij Standard heeft de goal duidelijk ook voor vertrouwen gezorgd.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Dragus bezorgt Charleroi koude douche. Standard komt tegen de gang van het spel in op voorsprong. Bij de eerste kans is het meteen raak. Kanga schermt de bal goed af na een dieptepass van Fossey. De nieuwkomer geeft de bal vervolgens goed mee met Dragus en die neemt Koffi te grazen. Een koude douche voor Charleroi.

clock 31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Denis Dragus van Standard. 0, 1. goal Charleroi Standard 45' 0 1

clock 30' Gele kaart voor Aron Dønnum van Standard tijdens eerste helft, minuut 30 yellow card Aron Dønnum Standard

clock 30' Gele kaart voor Marco Ilaimaharitra van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 30 yellow card Marco Ilaimaharitra Charleroi

clock 29' eerste helft, minuut 29. Eerste opstootje. De poppen gaan een eerste keer aan het dansen na een opstootje tussen Donnum en Ilaimaharitra. Scheidsrechter Laforge lost het diplomatisch op met geel voor beide spelers.

clock 22' Mbenza op de lat! Mbenza leverde al enkele zwakke corners af, maar nu pakt hij uit met een parel van een afstandsschot. Zijn heerlijke pegel spat uiteen op de kruising. Standard ontsnapt opnieuw. eerste helft, minuut 22. shot on goalpost

clock 21' eerste helft, minuut 21. Eénrichtingsverkeer. Charleroi blijft met wat meeval in balbezit en uiteindelijk wringt Dabbagh zich in een schietpositie. Zijn lage knal gaat voorlangs. Het blijft éénrichtingsverkeer, Standard komt er aanvallend niet uit.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Charleroi blijft Standard in het defensief duwen. Mbenza mag een nieuwe vrije trap voor zijn rekening nemen. Dabbagh kan net niet bij zijn voorzet, Bodart is klemvast.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Zwakke corners van Mbenza. Charleroi blijft de hoekschoppen opstapelen. Mbenza mag het opnieuw proberen, wéér krijgt hij de bal niet hoog genoeg. Charleroi puurt te weinig uit deze stilstaande fases.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Mbenza levert voor de tweede keer in deze wedstrijd een zwakke corner af. Opnieuw krijgt hij de bal niet voorbij de eerste paal. Charleroi is wel baas in deze openingsfase.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Standard bibbert opnieuw op een stilstaande fase, dit keer is het een vrije trap. Fossey kopt de knap aangesneden voorzet van Mbenza voor de neus van Dabbagh in hoekschop.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Price houdt Heymans van de 1-0! Nieuwe hoekschop voor Charleroi en die levert meteen een dot van een kans op! Heymans kan opnieuw koppen, maar dit keer is het een pak gevaarlijker. Price kan zijn poging nog net voor de lijn over doel koppen.