LIVE: Racing Genk krijgt geen voet aan grond tegen Cercle Brugge

tweede helft, minuut 57. Geen rode kaart voor Popovic. Popovic heeft voor alle duidelijkheid geen rode kaart gekregen. Het gaat om een foutje in de data die ons wordt aangeleverd. Onze excuses. .

clock 50'

tweede helft, minuut 50. Lichtpuntje bij Genk? El Khannouss en El Hadj combineren een eerste keer door het centrum van Cercle. De pass van El Khannouss is net achter zijn maatje, maar dit is eindelijk een leuke combinatie in de zone van de waarheid door Genk. .