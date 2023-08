LIVE: Antwerp op zegekoers tegen Kortrijk dankzij vroege treffer Janssen en owngoal Wasinski

clock 28' eerste helft, minuut 28. Ekkelenkamp dicht bij de 3-0. Ekkelenkamp laat de 3-0 liggen na een knap ingestudeerd nummertje op een vrij trap. Alderweireld kiest verrassend voor een lage pass naar Ekkelenkamp. Die haalt van dichtbij uit in de draai, maar besluit pal op Vandenbergh. . Ekkelenkamp dicht bij de 3-0 Ekkelenkamp laat de 3-0 liggen na een knap ingestudeerd nummertje op een vrij trap. Alderweireld kiest verrassend voor een lage pass naar Ekkelenkamp. Die haalt van dichtbij uit in de draai, maar besluit pal op Vandenbergh.

clock 27' eerste helft, minuut 27.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Opnieuw een snedige combinatie bij Antwerp. Bataille legt breed voor Janssen. Die haalt uit met een laag schot, maar het is te slap om Vandenbergh te verschalken. . Opnieuw een snedige combinatie bij Antwerp. Bataille legt breed voor Janssen. Die haalt uit met een laag schot, maar het is te slap om Vandenbergh te verschalken.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Kortrijk raakt niet onder de druk uit. Vooral op rechts blijft Bataille voor gevaar zorgen. Antwerp heeft de touwtjes stevig in handen. . Kortrijk raakt niet onder de druk uit. Vooral op rechts blijft Bataille voor gevaar zorgen. Antwerp heeft de touwtjes stevig in handen.

clock 22' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 22 door Martin Wasinski van Antwerp. 2, 0. own goal Antwerp KV Kortrijk 31' 2 0

clock 22' eerste helft, minuut 22. Tweede tik voor Kortrijk. Tien minuten na de openingstreffer staat het al 2-0. Na een knappe combinatie bij de thuisploeg kan Radovanovic een voorzet van Balikwisha onderscheppen, maar hij duwt de bal via Wasinski ongelukkig in eigen doel. . Tweede tik voor Kortrijk Tien minuten na de openingstreffer staat het al 2-0. Na een knappe combinatie bij de thuisploeg kan Radovanovic een voorzet van Balikwisha onderscheppen, maar hij duwt de bal via Wasinski ongelukkig in eigen doel.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Antwerp duwt door. Antwerp duwt het gaspedaal dieper in, de thuisploeg wil het momentum voluit uitbuiten. Bij Kortrijk kunnen ze maar net een gevaarlijke, lage voorzet wegwerken. Het is afzien voor KVK. . Antwerp duwt door Antwerp duwt het gaspedaal dieper in, de thuisploeg wil het momentum voluit uitbuiten. Bij Kortrijk kunnen ze maar net een gevaarlijke, lage voorzet wegwerken. Het is afzien voor KVK.

clock 16' eerste helft, minuut 16.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Daar is Janssen opnieuw! Hij kopt op een voorzet van Bataille, maar dit keer is zijn poging niet gekadreerd. Ondrejka stond in een betere positie om op doel te besluiten. . Daar is Janssen opnieuw! Hij kopt op een voorzet van Bataille, maar dit keer is zijn poging niet gekadreerd. Ondrejka stond in een betere positie om op doel te besluiten.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Janssen opent de score! Na amper 10 minuten springt Antwerp al op voorsprong! Janssen neemt een voorzet van Avila in één tijd op de slof en mikt de bal buiten het bereik van Vandenberghe in de verste hoek. De eerste veldgoal van Antwerp dit seizoen, Kortrijk moet achtervolgen. . Janssen opent de score! Na amper 10 minuten springt Antwerp al op voorsprong! Janssen neemt een voorzet van Avila in één tijd op de slof en mikt de bal buiten het bereik van Vandenberghe in de verste hoek. De eerste veldgoal van Antwerp dit seizoen, Kortrijk moet achtervolgen.

clock 10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Vincent Janssen van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp KV Kortrijk 31' 1 0

clock 10' eerste helft, minuut 10. Kortrijk moet het balbezit dan wel aan Antwerp laten, in de problemen komen de bezoekers niet. De organisatie staat op punt, het is voor de thuisploeg zoeken naar een gaatje. . Kortrijk moet het balbezit dan wel aan Antwerp laten, in de problemen komen de bezoekers niet. De organisatie staat op punt, het is voor de thuisploeg zoeken naar een gaatje.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Wasinski kopt de bal te kort terug naar Vandenberghe. Gelukkig voor Kortrijk is de doelman bij de pinken. . Wasinski kopt de bal te kort terug naar Vandenberghe. Gelukkig voor Kortrijk is de doelman bij de pinken.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Het gaat voorlopig redelijk traag bij de regerende landskampioen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het gaat voorlopig redelijk traag bij de regerende landskampioen. Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 5' eerste helft, minuut 5. Antwerp probeert het laken naar zich toe te trekken, maar voorlopig zitten er nog te veel slordigheden in het spel van de landskampioen. . Antwerp probeert het laken naar zich toe te trekken, maar voorlopig zitten er nog te veel slordigheden in het spel van de landskampioen.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Jan Boterberg fluit de derde speeldag van de Jupiler Pro League op gang. Kan Antwerp tegen Kortrijk weer aanknopen met de overwinning? . Aftrap Scheidsrechter Jan Boterberg fluit de derde speeldag van de Jupiler Pro League op gang. Kan Antwerp tegen Kortrijk weer aanknopen met de overwinning?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. We zijn klaar voor de uitdaging. We zullen supersnel en agressief moeten spelen. We mogen Antwerp niet rustig kun spel laten spelen, want dan maken we geen kans. Edward Still. We zijn klaar voor de uitdaging. We zullen supersnel en agressief moeten spelen. We mogen Antwerp niet rustig kun spel laten spelen, want dan maken we geen kans. Edward Still

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. We moeten ons eigen spel spelen. De bal laten lopen. Als de technische uitvoering goed is, dan kunnen we dat uitvoeren. Zoals in de tweede helft tegen Anderlecht. Toen controleerden we en dat moeten we vandaag ook voor elkaar krijgen. Mark van Bommel. We moeten ons eigen spel spelen. De bal laten lopen. Als de technische uitvoering goed is, dan kunnen we dat uitvoeren. Zoals in de tweede helft tegen Anderlecht. Toen controleerden we en dat moeten we vandaag ook voor elkaar krijgen. Mark van Bommel