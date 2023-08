Schudt Club Brugge de twijfels van zich af in t' Kuipke?

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. We zullen goed moeten verdedigen en Westerlo proberen in de problemen te brengen. Onze twee thuiswedstrijden waren goed, buitenshuis is het nu belangrijk om de organisatie goed te behouden. Ronny Deila. We zullen goed moeten verdedigen en Westerlo proberen in de problemen te brengen. Onze twee thuiswedstrijden waren goed, buitenshuis is het nu belangrijk om de organisatie goed te behouden. Ronny Deila

We spelen tegen een ploeg die wil voetballen en daardoor ook wat ruimtes laat. Het voorbije seizoen hebben we getoond dat die ploegen ons beter liggen. Jonas De Roeck.

Snoept Westerlo Club weer punten af? Vorig seizoen schreef Westerlo een stukje clubgeschiedenis tegen Club Brugge. Voor het eerst kon het de volle buit pakken in het Jan Breydelstadion, dankzij twee treffers van Lyle Foster. Die stapte begin dit jaar over naar het Burnley van Vincent Kompany. Ook in de terugronde beet Club zijn tanden stuk op de promovendus. In het Kuipje raakte het niet verder dan een 0-0-gelijkspel.



clock 18:02 vooraf, 18 uur 02.

Reynolds en Frigan aan de aftrap. Ook bij Westerlo zijn er twee wijzigingen in de basisploeg. Reynolds en Frigan komen in het team voor Jordanov en Gümüşkaya.



Veerkrachtig Westerlo. Zoals vorig seizoen de competitie aansnijden met een overwinning, dat is Westerlo vorig week niet gelukt. Op bezoek bij Eupen toonde het team van Jonas De Roeck wel veel veerkracht. Westerlo haalde een dubbele achterstand op, de gelijkmaker van Stassin viel pas in de extra tijd.

Kan Club zich herpakken? Club Brugge begon vorige week met een valse noot aan het nieuwe seizoen. Thuis tegen KV Mechelen kon het dankzij de VAR en een discutabele penalty toch een punt pakken. Vooral ook omdat Lauerbach in de slotfase nog twee grote kansen op de 1-2 onbenut liet. Afgelopen donderdag slaagde Club er niet in om die gemiste competitiestart van zich af te schudden. Op bezoek bij het Deense Aarhus ging het na een zielloze prestatie met 1-0 onderuit. Zonder erg, want door de 3-0-zege uit de heenmatch plaatste Club zich wel voor de 3e voorronde van de Conference League.



Vetlesen en Sabbe in de basis. Twee wijzigingen in de basisploeg van Club Brugge. Naast de geschorste De Cuyper verdwijnt ook Rits uit de startelf. Nieuwkomer Vetlesen staat een eerste keer aan de aftrap in de competitie en ook de 18-jarige Sabbe mag beginnen aan de wedstrijd. Philip Zinckernagel is er nog niet bij. De kersverse aanwinst is wel speelgerechtigd, maar moet nog een kleine achterstand wegwerken.



clock 17:21 vooraf, 17 uur 21.

Twijfelend in Europa. Club Brugge heeft zich donderdag geplaatst voor de 3e voorronde van de Conference League, maar veel meer reden tot juichen had blauw-zwart niet in Aarhus. Club verloor de terugmatch in Denemarken met 1-0 na een zielloze prestatie, de 3-0-zege uit de heenwedstrijd was zo bepalend voor de kwalificatie.

We staan weer met de voeten op de grond en moeten oplossingen zoeken voor wat minder liep. Ronny Deila over verlies tegen Aarhus.

clock 11:07 - Vooraf Vooraf, 11 uur 07

Opstelling Westerlo. Sinan Bolat, Bryan Reynolds, Roman Neustädter, Ravil Tagir, Jordan Bos, Thomas Van den Keybus, Mathias Fixelles, Nicolas Madsen, Yusuke Matsuo, Erdon Daci, Matija Frigan

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Tajon Buchanan, Brandon Mechele, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe, Andreas Skov Olsen, Raphael Onyedika, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen, Antonio Nusa, Igor Thiago